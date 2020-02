Barcelone, J2 - Pérez devant, Mercedes scruté

Ça recule, puis ça avance. Tel est le mouvement du volant de Lewis Hamilton dans les deux longues pleines charges du circuit de Barcelone, action qui semble régler le carrossage pour réduire la traînée en ligne droite. Dans le paddock, voilà le seul sujet de conversation en cette deuxième matinée de tests, et l'on devrait en savoir davantage grâce à la conférence de presse (qui était déjà prévue !) de Hamilton et James Allison, directeur technique Mercedes, à 13h30.

En tout cas, le sextuple Champion du monde a eu tout le loisir de tester ce système innovant, avec un total sidérant de 106 tours parcourus en quatre heures, soit 493 kilomètres. Les autres monoplaces sont plus proches des 50 ou 60 boucles couvertes.

En ce qui concerne les performances, les dix concurrents se tiennent en une seconde à peine. Racing Point et Renault sont les deux seules équipes à avoir amélioré leur chrono de la veille, Sergio Pérez ayant signé le meilleur temps en 1'17"347 devant Daniel Ricciardo en 1'17"749. Tous deux étaient équipés des gommes C3. Bien entendu, ce classement n'a rien de représentatif.

Douze heures d'essais ont déjà été réalisées, et il n'y a toujours pas le moindre drapeau rouge à déplorer. Pierre Gasly est l'auteur du seul incident du jour, un tête-à-queue à faible vitesse dans la fraîcheur matinale. L'AlphaTauri n'a pas été endommagée, même si le train de pneus alors chaussé a été abîmé.

L'après-midi verra les premiers tours de roue de Sebastian Vettel, seul pilote titulaire à n'avoir pas encore roulé lors de ces essais ; le quadruple Champion du monde était souffrant hier. La Ferrari SF1000 n'a fait "que" 49 tours ce matin, ayant passé plus d'une heure au stand pour une raison inconnue.

Barcelone, J2 - Mi-journée

Pilote Équipe Tours Temps (pneus) 1 Sergio Pérez Racing Point 48 1:17.347 2 Daniel Ricciardo Renault 41 1:17.749 3 Alexander Albon Red Bull 59 1:18.155 4 Pierre Gasly AlphaTauri 76 1:18.165 5 George Russell Williams 71 1:18.266 6 Charles Leclerc Ferrari 49 1:18.335 7 Lewis Hamilton Mercedes 106 1:18.387 8 Romain Grosjean Haas 87 1:18.496 9 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 65 1:18.508 10 Lando Norris McLaren 48 1:18.537

Les pneus sont classés de C1 à C5, C1 étant la gomme la plus dure et C5 la plus tendre.