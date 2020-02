Barcelone, J2 - 1er temps et 1er drapeau rouge pour Räikkönen

De nouveau, les écuries et les pilotes auront été très studieux et appliqués ce jeudi pour la seconde journée des tests hivernaux... presque jusqu'au bout. Le temps de Sergio Pérez dans la matinée a tenu durant les trois premières heures de l'après-midi. Mais dans la toute dernière heure de roulage, Kimi Räikkönen s'est offert le haut de la feuille des temps. Et aussi le premier drapeau rouge de ces essais, lorsque la C39 s'est immobilisée en piste après le virage 8, visiblement pour une procédure de routine et pas un problème.

Peu avant, le déploiement du drapeau avait été évité de peu au moment de la première sortie de piste sérieuse de ces essais, qui a été l'oeuvre de Romain Grosjean. Le Français a perdu l'arrière de sa Haas au moment de réaccélérer dans le virage 4. La VF-20 a quitté le circuit et a percuté les Tecpro par l'arrière, ce qui a grandement abîmé l'aileron ainsi que d'autres pièces, dont le fond plat. Cependant le natif de Genève s'est extirpé seul des graviers et est rentré au stand de lui-même, à basse vitesse.

Concernant les problèmes notables rencontrés dans l'après-midi, le roulage de Mercedes a été interrompu peu avant la dernière heure par un "problème électrique". Pas de panique toutefois pour l'écurie qui a quand même accumulé 183 tours au total ce jeudi, plus que n'importe quelle autre structure. De légers soucis ont immobilisé certains constructeurs à divers moments de l'après-midi, notamment Renault juste après la pause (où des dégâts sur le fond plat ont retardé le roulage d'Esteban Ocon d'une petite heure) ou encore Williams qui a aussi fait face à des problèmes électriques.

Seul Renault n'aura pas dépassé la barre des 100 tours ce jeudi, certains pilotes allant bien au-delà à eux seuls, à l'image de Grosjean (158 tours), Pierre Gasly (147), Pérez (145), Norris (137) ou encore Räikkönen (134).

Barcelone, J2 - Classement final

Pilote Équipe Tours Temps (pneus) 1 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 134 1:17.091 2 Sergio Pérez Racing Point 145 1:17.347 3 Daniel Ricciardo Renault 41 1:17.749 4 Alexander Albon Red Bull 134 1:17.912 5 Pierre Gasly AlphaTauri 147 1:18.121 6 Sebastian Vettel Ferrari 73 1:18.154 7 George Russell Williams 116 1:18.266 8 Charles Leclerc Ferrari 49 1:18.335 9 Lewis Hamilton Mercedes 106 1:18.387 10 Lando Norris McLaren 137 1:18.474 11 Romain Grosjean Haas 158 1:18.496 12 Esteban Ocon Renault 52 1:18.557 13 Valtteri Bottas Mercedes 77 1:19.307

Les pneus sont classés de C1 à C5, C1 étant la gomme la plus dure et C5 la plus tendre.