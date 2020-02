Barcelone, J3 - Mercedes lance l'assaut, Ferrari en panne

1'15"732. En chaussant les gommes les plus tendres fournies par Pirelli, les C5, Valtteri Bottas et Mercedes ont largement effacé des tablettes le meilleur temps des huit jours d'essais hivernaux 2019 (Sebastian Vettel sur Ferrari, 1'16"221) et se sont déjà rapprochés du record du Circuit de Barcelone, établi lors du GP d'Espagne 2019 (Bottas, 1'15"406 en qualifications avec les pneus C3).

Aucune autre écurie n'a tourné en moins de 1'17, et bien que cet écart d'une seconde et demie ne soit évidemment pas représentatif de l'avantage dont pourrait jouir la Mercedes W11, il est déjà clair que celle-ci est compétitive – en partie grâce à son innovant système DAS... qui sera justement interdit dès 2021 !

Pendant ce temps, Sebastian Vettel a provoqué l'un des deux drapeaux rouges de la matinée, trahi par son unité de puissance Ferrari. Cette dernière va être analysée à Maranello, et un nouveau moteur est en train d'être monté sur la SF1000 pour cet après-midi. C'est ensuite Nicholas Latifi qui est tombé en panne au volant de la Williams. Les deux hommes concluent logiquement la matinée aux deux dernières places de la hiérarchie, avec moins de 50 tours au compteur.

Dans le reste du classement, Esteban Ocon a amélioré de plus d'une demi-seconde le meilleur temps de Renault cette semaine ; la monoplace française est désormais la troisième plus rapide depuis le début des tests, à un centième de l'Alfa Romeo. Lance Stroll (Racing Point), Daniil Kvyat (AlphaTauri) et Max Verstappen (Red Bull) complètent le top 5, le Néerlandais ayant été le plus assidu en piste avec pas moins de 86 tours couverts, soit 400 kilomètres tout pile.

Une grande partie des pilotes vont céder le volant à leur coéquipier cet après-midi pour les quatre dernières heures de tests de la semaine, de 14h à 18h.

Barcelone, J1 - Mi-journée

Pilote Équipe Tours Temps (pneus) 1 Valtteri Bottas Mercedes 65 1:15.732 2 Esteban Ocon Renault 76 1:17.102 3 Lance Stroll Racing Point 52 1:17.338 4 Daniil Kvyat AlphaTauri 62 1:17.427 5 Max Verstappen Red Bull 86 1:17.636 6 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 65 1:18.035 7 Carlos Sainz McLaren 76 1:18.274 8 Romain Grosjean Haas 48 1:18.380 9 Sebastian Vettel Ferrari 40 1:18.384 10 Nicholas Latifi Williams 44 1:19.004

Les pneus sont classés de C1 à C5, C1 étant la gomme la plus dure et C5 la plus tendre.