Barcelone, J4 - Kubica conserve la tête, Verstappen anime l'après-midi

Neuf des dix pilotes de la matinée étaient remplacés cet après-midi à Barcelone, le seul à poursuivre le travail après la pause étant Romain Grosjean chez Haas. Après deux drapeaux rouges en début de journée, les quatre dernières heures de roulage ont été bien plus calmes, sans doute cela était-il dû aux longs relais et aux simulations de course lancés par les écuries, profitant d'excellentes conditions de piste, toujours sous le soleil catalan.

Il a fallu attendre quasiment la dernière demi-heure pour voir de l'agitation et certains des pilotes de l'après-midi se hisser dans le top 5 établi depuis la matinée. C'est Max Verstappen qui a tiré le premier, en pneus C3 (les pneus tendres du GP d'Espagne 2019), quelques minutes avant que Sergio Pérez, avec les mêmes gommes, échoue à un peu moins d'un dixième derrière le Néerlandais. Dix minutes avant la fin de journée, Daniil Kvyat s'est classé derrière les deux hommes, à une demi-seconde du temps réalisé par Robert Kubica dans la matinée.

Le Russe a ensuite été coresponsable du dernier drapeau rouge du jour, qui a mis fin au roulage, en s'arrêtant dans l'herbe dans le virage 9. Coresponsable car Verstappen a apparemment subi un problème dans les derniers instants, le Néerlandais partant en tête-à-queue au freinage du virage 10 avant l'immobilisation totale de sa RB16. Ce n'était pas la première cascade de l'après-midi pour le #33, déjà en difficulté auparavant dans la dernière chicane.

En termes de roulage, Mercedes a de nouveau terminé la journée en tête, atteignant les 179 tours, suivi de près par Ferrari. Derrière les deux structures, le roulage est clairement plus modeste pour Racing Point et Renault, sans être famélique. Le constructeur français n'a d'ailleurs pas pris la piste durant les deux premières heures de la session de l'après-midi, sans qu'une raison particulière soit donnée. Cela n'a pas empêché Esteban Ocon de mettre 74 tours en banque, un total qui n'a pas vraiment à rougir face à celui des autres.

Barcelone, J4 - Classement final

Pilote Équipe Tours Temps (pneus) 1 Robert Kubica Alfa Romeo 53 1:16.942 2 Max Verstappen Red Bull 84 1:17.347 3 Sergio Pérez Racing Point 84 1:17.428 4 Daniil Kvyat AlphaTauri 60 1:17.456 5 Pierre Gasly AlphaTauri 25 1:17.540 6 Alexander Albon Red Bull 29 1:17.550 7 Lewis Hamilton Mercedes 89 1:17:562 8 Lance Stroll Racing Point 43 1:17.787 9 Valtteri Bottas Mercedes 90 1:18.100 10 Sebastian Vettel Ferrari 84 1:18.113 11 Daniel Ricciardo Renault 53 1:18.214 12 Carlos Sainz McLaren 46 1:18.221 13 Charles Leclerc Ferrari 80 1:18.244 14 Nicholas Latifi Williams 48 1:18.300 15 George Russell Williams 59 1:18.535 16 Romain Grosjean Haas 107 1:18.670 17 Lando Norris McLaren 57 1:18.826 18 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 51 1:19.515 19 Esteban Ocon Renault 74 1:21.542

Les pneus sont classés de C1 à C5, C1 étant la gomme la plus dure et C5 la plus tendre.