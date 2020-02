Barcelone, J6 - Ricciardo et Renault en tête

Enfin, les chronos sont tombés ! Mais les masques, pas forcément (d'autant que le coronavirus inquiète de plus en plus). Nous savions que les écuries allaient chercher davantage la performance pour conclure ces essais hivernaux à Barcelone, mais la hiérarchie qui en résulte n'est pas pour autant représentative de la réalité.

Pas moins de sept écuries ont signé ce matin leur meilleur temps depuis le début des essais hivernaux (seuls Mercedes, Alfa Romeo et Red Bull font exception). Renault en est l'un des meilleurs exemples, Daniel Ricciardo ayant grappillé près d'une seconde sur la référence précédemment établie par son coéquipier Esteban Ocon pour prendre la première place de la matinée en 1'16"276, évidemment avec les pneus C5. Charles Leclerc et Lewis Hamilton ne sont qu'un souffle derrière pour Ferrari et Mercedes... mais il faut rappeler que Valtteri Bottas a déjà tourné en 1'15"732 la semaine dernière.

Plusieurs écuries du milieu de tableau ont réalisé des temps au tour prometteurs avec les gommes C3 : Sergio Pérez en 1'16"658 pour Racing Point, Carlos Sainz en 1'16"822 avec la McLaren (il a ensuite signé un 1'16"820 chaussé de pneus C4) et Daniil Kvyat en 1'16"914 pour AlphaTauri.

Williams et Haas, en retrait depuis le début des tests, ont également gagné du terrain avec des chronos en 1'17"0 établis par George Russell et Romain Grosjean en gommes C4, tandis qu'Alfa Romeo et Red Bull n'ont pas recherché la performance avec Kimi Räikkönen et Alexander Albon.

Il se trouve que ces trois derniers pilotes sont également ceux qui ont commis les principales fautes de pilotage du jour. Räikkönen a fait un tête-à-queue sans conséquence à la sortie de la chicane, Grosjean a été l'auteur d'une excursion dans les graviers dans l'enchaînement des virages 7 et 8, et Albon s'est fait remarquer par une pirouette qui l'a vu se retrouver ensablé dans le bac du virage 12. Le pilote Red Bull est parvenu à s'en extirper sans provoquer de drapeau rouge.

Barcelone, J6 - Mi-journée

Pilote Équipe Tours Temps (pneus) 1 Daniel Ricciardo Renault 65 1:16.276 2 Charles Leclerc Ferrari 76 1:16.360 3 Lewis Hamilton Mercedes 90 1:16.410 4 Sergio Pérez Racing Point 43 1:16.658 5 Carlos Sainz McLaren 65 1:16.820 6 George Russell Williams 43 1:16.871 7 Daniil Kvyat AlphaTauri 59 1:16.914 8 Romain Grosjean Haas 86 1:17.037 9 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 62 1:17.415 10 Alexander Albon Red Bull 59 1:17.803

Les pneus sont classés de C1 à C5, C1 étant la gomme la plus dure et C5 la plus tendre.