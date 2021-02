Le nouveau virage 10 de Barcelone se dévoile

Après quelques semaines de travaux, le nouveau profil du virage 10 se révèle de manière beaucoup plus nette à Barcelone. Le circuit catalan a procédé à la modification de cette zone pour des raisons de sécurité, comme annoncé en fin d'année dernière. Ces changements sont apportés en accord avec la FIA et la FIM, afin de convenir à la fois aux épreuves de Formule 1 et de MotoGP.

Ce virage a déjà évolué à plusieurs reprises dans l'ère moderne, puisqu'il y a une quinzaine d'années, il s'agissait encore d'une longue courbe à gauche qui donnait ensuite sur le virage à droite en montée. Déjà pour des raisons de sécurité, le virage avait été modifié en 2004 pour répondre aux nouveaux standards imposés en Formule 1. Quelques années plus tard, l'avant-dernier virage avait également laissé place à la chicane aujourd'hui utilisée en F1. La problématique de la sécurité est devenue un sujet très scruté à Barcelone depuis 2016, après l'accident mortel de Luis Salom en Moto2.

Lire aussi : Vers des chronos plus rapides avec le nouveau virage 10 de Barcelone

Les travaux pour modifier la courbe ont débuté le mois dernier et se sont achevés avec la pose des différentes couches de bitume. Pour la F1 comme pour le MotoGP, le nouveau virage 10 devrait être plus rapide tout en améliorant la sécurité pour les deux-roues. Sa forme plus arrondie va en effet permettre un passage à un rythme plus élevé, tout en ajoutant une difficulté supplémentaire au moment d'entrer dans la portion plus sinueuse du "stadium", abordé avec une vitesse accrue en amont.

Cette nouvelle configuration est en quelque sorte un retour vers le passé, puisqu'elle se rapproche beaucoup plus du dessin utilisé dans les années 90, mais avec un dégagement qui a été modifié aux normes de sécurité nécessaires aujourd'hui.

Les changements réalisés sur le Circuit de Barcelona-Catalunya s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle série d'initiatives sur lesquelles les équipes dirigeantes de la Formule 1 et du MotoGP ont planché ont commun. Parmi les projets communs dernièrement annoncés, on peut également rappeler la pose obligatoire de panneaux LED au niveau des postes de commissaires à partir de la saison 2022, pour ne plus avoir recours à du matériel itinérant et élargir la sécurité à de nombreux événements.

Barcelone doit accueillir le Grand Prix d'Espagne de Formule 1 le 9 mai prochain, et le Grand Prix de Catalogne MotoGP le 3 juin.

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.