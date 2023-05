Pour batailler, Tsunoda prend exemple sur son héros Alonso

Yuki Tsunoda n'est né que quelques mois avant les débuts en Formule 1 de Fernando Alonso, mais ce dernier est son héros. Le Japonais a admiré son coup de volant à Suzuka dans son enfance, avant de vivre une ascension météorique des formules de promotion, laquelle l'a mené à l'élite dès 2021.

Âgé de 20 ans, n'ayant passé qu'une année au niveau F3 et une autre en F2, Tsunoda avait beaucoup à apprendre pour ses débuts avec AlphaTauri. Débuts qui ont été difficiles face à un Pierre Gasly dans une forme flamboyante cette saison-là ; souvent englué dans le peloton avec une grande inconstance et des fautes de pilotage remarquées, le pilote nippon a quand même marqué les points de la neuvième place dès ses débuts à Bahreïn, puis s'est classé septième à Bakou.

Est ensuite venu le Grand Prix de Hongrie, où la remontée effrénée de Lewis Hamilton vers la victoire a été entravée par l'AlphaTauri, puis définitivement endiguée par Fernando Alonso grâce à une résistance d'une douzaine de tours, au profit du triomphe d'Alpine avec Esteban Ocon.

Lorsqu'il lui a été demandé dans le podcast Beyond The Grid s'il apprend encore la science de la course, alors qu'il est dans sa troisième saison en Formule 1, Tsunoda évoque justement cet épisode : "Bien sûr, je suis en train d'apprendre ça. Ma force vient du karting. J'aime vraiment batailler et je ne perds pas souvent quand il y a une bataille. J'apprends aussi beaucoup d'autres pilotes, surtout depuis que je suis passé en Formule 1, surtout de Fernando Alonso. En Hongrie 2021, quand Lewis a essayé de me dépasser, j'ai évidement tenté tout ce que je pouvais pour me défendre du mieux possible, mais il m'a passé au bout de quatre tours. Après que Lewis m'a doublé, Fernando défendait face à Lewis, et j'en ai appris beaucoup de choses : le positionnement de la voiture et les endroits où il essayait de gagner du temps sur Lewis pour ne pas se faire doubler."

"Lewis était dans l'air sale, et dans le dernier virage de la Hongrie, c'est vraiment difficile d'être aussi proche que possible car c'est un virage à vitesse moyenne. Ce n'était donc pas facile pour Lewis non plus. Je pense que Fernando le savait ; il a essayé de maximiser la performance dans le dernier virage et a gagné autant de temps que possible avant la ligne droite des stands. J'ai donc beaucoup appris de lui, et il y a eu une autre situation au Grand Prix de Turquie, où j'ai dû me défendre face à Lewis. J'ai essayé de copier Fernando autant que possible, et j'ai pu me défendre face à lui pendant huit tours, cette fois." Devançant Hamilton au premier tour à Istanbul, Tsunoda n'avait cédé que dans la huitième boucle.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Le pilote AlphaTauri est par ailleurs revenu sur son admiration pour Alonso. "Je suis fan de Fernando parce que mon père adore Fernando. Quand je suis allé au Grand Prix de Suzuka à 12 ans, mon père disait que la trajectoire de Fernando à la sortie du dernier virage était proche de la ligne blanche avec régularité, et qu'il réussissait chaque tour à la perfection. Depuis, j'observe Fernando, et je n'arrive toujours pas à croire que je cours avec lui. C'est juste incroyable. À l'époque, je ne m'attendais pas à courir avec lui 13 ans plus tard."

"Il est vraiment amical, c'est un mec vraiment sympa. J'avais envie de faire un échange de casques depuis que j'étais pilote de Formule 1, mais j'étais trop nerveux pour le lui demander. À un moment, ça devait être l'an dernier, il a dit : 'Yuki, échangeons nos casques !'. Mon cerveau a littéralement explosé, j'ai essayé de ne pas montrer toute ma joie devant lui. C'est un peu gênant. Bref, au fond de mon cœur, j'étais vraiment content, et le lendemain, j'ai d'emblée appelé mon père. Et je n'arrive toujours pas à croire que je cours avec lui, c'est juste incroyable !"

