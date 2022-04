Berger : L'approche de Hamilton est "un mélange" de Senna et Prost

Avec ses sept titres de Champion du monde et un total de 103 victoires et autant de poles, Lewis Hamilton possède le plus beau palmarès de l'histoire de la Formule 1. Vaincu par Max Verstappen dans le dernier tour du controversé Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, le Britannique de 37 ans est lié à Mercedes jusqu'en 2023, et possède encore quelques cartouches pour se retrouver seul sur le trône de la discipline, qu'il partage aujourd'hui avec Michael Schumacher.

Avant cette saison, Hamilton expliquait vouloir être un "pilote plus agressif" cette année, après une saison 2021 mouvementée qui a vu les prétendants au titre terminer dans les graviers à plusieurs reprises. Mais pour l'ancien pilote de F1 Gerhard Berger, être plus agressif n'est sans doute pas "une bonne idée" pour Hamilton, lui qui est d'habitude "serein" en piste.

"Je ne sais pas s'il pourrait être agressif comme Max l'était, si cela fonctionnerait bien", estime l'Autrichien. "Pour moi, sa façon de parfois laisser passer quelqu'un, sans accident, puis de récupérer sa place d'une autre manière était tellement intelligente. Je peux voir qu'avec toute l'expérience que Lewis a, il est très serein. Il utilise toutes ses cartes en permanence. Outre Silverstone, il était juste parfait."

Alain Prost et Ayrton Senna, McLaren

Lors de son passage en Formule 1, Berger a vécu une bonne relation avec le triple Champion du monde Ayrton Senna, quand les deux pilotaient pour McLaren. L'Autrichien a également couru contre le grand rival du Brésilien, Alain Prost, durant la majorité de sa carrière. Deux pilotes légendaires aux styles très différents.

Interrogé par Motorsport.com sur la façon dont Lewis Hamilton pilote et s'il est quelqu'un de méthodique comme Prost, Berger estime que le Britannique est "plus ou moins un mélange" des deux, et que l'agressivité de Verstappen lui rappelle celle du Brésilien. "Au final, après avoir passé 45 ans dans ce milieu, Lewis et Senna sont les deux meilleurs que j'ai vus. Mais je place toujours Senna comme numéro un. Le charme et la personnalité de Senna étaient d'un autre niveau. Mais sur le plan sportif, je pense que Lewis est aussi bon que Senna ne l'était."

Berger pense que Verstappen "devait être agressif" lorsqu'il se battait face à Hamilton dans la course au titre, "parce que la voiture de Lewis était meilleure". L'Autrichien est curieux de voir si l'approche du Néerlandais sera la même en 2022. "Cette année, si sa voiture est la meilleure, peut-être qu'il s'adaptera, ou il fera les choses différemment, puisqu'il n'a peut-être plus besoin d'être aussi agressif", analyse Berger. "Car quand vous êtes autant agressif et que cela ne fonctionne pas, que vous touchez quelqu'un ou que vous vous retrouvez hors-course, cela fait mal. Parfois, il est meilleur de faire comme Lewis a fait l'an dernier, se dire : 'Ok, il vaut mieux que je perde quelques points sur cette course, je les récupérerai d'une autre façon'. Tout dépend du niveau de performance de votre voiture."