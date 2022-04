Berger : Pas "d'avancées" pour Aston Martin avec Krack

Suite au départ d'Otmar Szafnauer cet hiver, Aston Martin est parti en quête d'un nouveau team principal. L'écurie de Silverstone a jeté son dévolu sur Mike Krack, ancien directeur de BMW en DTM et passé par la Formule 1 à la fin des années 2000. Fort de son expérience (l'Allemand a également apporté sa pierre à l'édifice dans les programmes de Formule E, WEC et IMSA), il découvre néanmoins un univers nouveau, la Formule 1 s'étant métamorphosée depuis sa dernière expérience.

Dans un entretien publié récemment chez nos confrères de Motorsport-Total, Gerhard Berger, actuellement patron du DTM, déclarait que Krack ne l'avait "pas impressionné" durant son passage dans le championnat allemand. Interrogé par nos micros à Bahreïn, l'ancien pilote n'a pas changé d'avis, affirmant que Krack avait "confirmé ses propos".

"Voyons ce qui peut être fait, mais quand je vois ce qu'il se passait en DTM, je n'imagine simplement pas d'avancées possibles avec lui", assure Berger. "Depuis que je suis en poste, BMW n'a jamais été constamment compétitif. Vous pouvez voir cela à chaque fois, ils sont en bonne position sur la grille, et le lendemain ils ne savent pas pourquoi ils sont là. La course d'après, ils se retrouvent derrière et ils ne savent pas non plus pourquoi ils y sont."

Le directeur ne mâche pas ses mots. "Quand vous assistez à cela sur une longue période, vous questionnez la présence des gens derrière tout ça, et Mike Krack y était, il menait le projet. Et c'est ça, le DTM ! Le DTM est génial. Mais la F1 est un monde différent. Ici, vous devez être le meilleur des meilleurs au monde. Et je ne le vois pas ici. Désolé, j'ai été un peu direct, mais quelqu'un m'a posé la question, c'est juste mon avis."

Depuis le titre pilote de Marco Wittman en 2016, BMW n'a plus remporté la moindre couronne en DTM. Le constructeur ne comptabilise d'ailleurs que quatre victoires au cours des deux dernières années.

Mais Mike Krack n'est pas le seul transfert de l'hiver entre le DTM et la F1. Le directeur de course en place ce week-end à Bahreïn était Niels Wittich, qui officiait également dans le championnat allemand l'an dernier. Il est le remplaçant de Michael Masi et alternera les manches avec Eduardo Freitas (qui est également aux commandes du Championnat du monde d'Endurance). Un duo expérimenté nommé après la restructuration organisée au sein de la FIA cet hiver.

Selon Berger, il était important que Wittich soit accompagné de Herbie Blash, le bras droit historique de Charlie Whiting. Blash a pris ses fonctions de conseiller principal ce week-end, rôle qu'il occupera tout au long de la saison pour accompagner les directeurs de course.

"Herbie comprend tous les aspects de la F1. S'ils l'écoutent, ils vont apprendre", estime l'Autrichien. "Voyons ce que cela va donner. Ce ne sera pas simple. Je dois le dire, Charlie Whiting était brillant. Mais la FIA a fait une erreur pendant les années où Charlie était en poste : elle n'a formé personne à côté. C'est très, très difficile d'avoir un bon directeur de course. Il n'y a pas suffisamment de personnes aptes avec l'expérience nécessaire. La F1 s'en est rendue compte, puisqu'ils sont en difficulté pour trouver quelqu'un. Donc ce n'est pas une erreur actuelle, mais une qui a été faite il y a cinq ans. Avec Charlie, ils auraient dû former un, deux ou trois gars à ses côtés."