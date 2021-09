Berger : Un titre de Verstappen ferait du bien à la F1

Pour la première fois depuis la saison 2018, un pilote est en mesure de concurrencer Lewis Hamilton pour l'obtention du titre mondial en Formule 1. Dès le Grand Prix de Bahreïn, première manche de l'année, Max Verstappen s'est posé comme unique adversaire du septuple Champion du monde et, après 14 courses, il occupe la tête du classement général avec cinq petits points d'avance sur Hamilton.

Alors que la saison touche à sa fin, le nom du Champion du monde 2022 est loin d'être connu. Gerhard Berger, vainqueur de 10 Grands Prix entre 1986 et 1997, a été invité à donner son favori pour le titre. L'Autrichien n'a pas su répondre à cette question, néanmoins il a assuré qu'un sacre de Verstappen permettrait à la F1 d'entrer dans un nouveau cycle.

"Je pense qu'un changement serait bénéfique pour la F1 dans son ensemble", a indiqué Berger. "Mais c'est aussi génial que Lewis soit toujours au top après toutes ces années et qu'il ait encore cet instinct de tueur. J'aimerais le voir devenir le plus grand [pilote] de tous les temps, donc c'est assez difficile de répondre à cette question. Nous avons vu Lewis remporter quatre championnats d'affilée et nous savons tous que Max Verstappen est une superstar. Donc, ça serait super de voir le jeune loup rester en tête [à la fin de la saison]."

Âgé de 23 ans seulement, Verstappen en est à sa septième saison en catégorie reine. Le palmarès du Néerlandais est déjà très étoffé, mais il demeure minuscule face aux 99 victoires, 101 pole positions et sept titres mondiaux de Hamilton. Pourtant, Berger a placé les deux pilotes au même niveau en se basant sur la copie parfaite rendue par le Néerlandais lors de son Grand Prix à domicile.

"Je le place au même niveau que Lewis", a répondu l'Autrichien au sujet de Verstappen. "Il ne commet aucune erreur. À Zandvoort, par exemple, je ne l'ai pas vu commettre la moindre erreur malgré la pression folle [de Hamilton]. Ces deux gars-là sont très spéciaux. J'aimerais voir Max remporter le titre cette année et qu'il continue à se battre contre Lewis l'an prochain. Et peut-être que Lewis gagnera son huitième titre [en 2022], ça serait super pour la F1."

À plusieurs reprises cette année, Verstappen et Hamilton sont allés au contact. Le dernier accrochage a eu lieu au Grand Prix d'Italie et a entraîné l'abandon des deux hommes ainsi qu'une pénalité pour le pilote Red Bull. Si certains peuvent penser que cet incident et les précédents nuisent à l'image de la F1, Berger estime qu'ils sont en réalité bénéfiques pour le championnat car ils multiplient l'intérêt des spectateurs.

"Tout a déjà été dit. Pour moi, c'est un incident de course", a-t-il tranché. "Le plus important, c'est que la F1 avait exactement besoin de ça. C'est ça, la course. Enfin, nous avons deux top pilotes qui se battent et, encore mieux, ils viennent de deux équipes différentes. Imaginez qu'un troisième pilote, dans une Ferrari, se batte lui aussi aux avant-postes. Tout le monde voudrait voir ça et les tribunes seraient pleines. C'est ce que la F1 cherchait à avoir depuis tant d'années. C'est important pour le championnat d'avoir ces choses-là."

Propos recueillis par Ronald Vording