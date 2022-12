Bientôt des écrans à la place des rétroviseurs en F1 ?

Les designers étant toujours soucieux de veiller à ce que les rétroviseurs interfèrent le moins possible avec le flux d'air, la FIA a souvent dû s'efforcer à revoir leur taille et leur position pour des raisons de sécurité. La Formule 1 étant au sommet de la pyramide du sport automobile, il semble presque étonnant qu'elle continue de dépendre d'un concept aussi ancien que celui des rétroviseurs fixes, présents sur les voitures depuis la première édition du Championnat du monde.

À l'ère des GPS, des caméras embarquées et du traitement numérique ultra-rapide, il semblerait logique que la F1 saute le pas et se mette à jour d'un point de vue technologique. Cela pourrait passer par l'obligation pour les monoplaces d'être équipées de caméras capables d'afficher dans le cockpit ce qui se passe derrière le pilote.

L'idée d'avoir en F1 des caméras orientées vers l'arrière et des écrans dans le cockpit n'est pas nouvelle, des discussions entre les pilotes et la FIA ayant déjà eu lieu. Carlos Sainz expliquait en 2018 : "Nous avons proposé d'avoir des caméras au lieu de simples rétroviseurs, ce qui est le cas dans d'autres championnats, et je pense que la FIA va y jeter un œil. Mais ce n'est pas quelque chose qui a été clarifié pour le moment. C'est venu des pilotes, nous savons que les pilotes d'autres championnats ont [des caméras], je pense qu'ils l'ont en WEC. Ça ne veut pas dire que ça arrivera mais ça pourrait être une option."

L'écran AMOLED de l'Audi R18 e-tron quattro

Les écrans dans le cockpit sont régulièrement utilisés dans d'autres disciplines et ont fait leurs débuts dès 2012, sur l'Audi R18 lors des 24 Heures du Mans. Aujourd'hui, ils sont monnaie courante en WEC ou encore en DTM. Mais si la FIA est consciente du fait que les écrans apportent satisfaction ailleurs, il reste encore quelques obstacles importants à leur application en F1.

Interrogé par Motorsport.com, Nikolas Tombazis, directeur technique des monoplaces de la FIA, a listé trois problèmes devant être résolus avant que ces écrans puissent être envisagés pour la F1 : "Le premier, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour un écran de télé dans le cockpit. Le deuxième, c'est qu'il est parfois utilisé dans les voitures à cockpit fermé, l'intérieur y est plutôt sombre. Si nous mettons son téléphone en plein soleil, [il est difficile de voir l'écran] et nous ne voulons pas que les pilotes louchent pour voir quelque chose."

"Le troisième problème, c'est qu'il y a un temps d'adaptation de la concentration d'une distance à une autre, ce qui nous préoccupe aussi un peu et que nous devons évaluer avec attention. À la vitesse à laquelle [les pilotes] roulent, il ne faut pas perdre ce demi dixième de seconde dans l'adaptation, donc c'est un autre problème. Nous nous penchons là-dessus et peut-être sur d'autres solutions, comme un signal audio, mais c'est encore en cours."

Le scénario dans lequel les F1 seront équipées d'écrans étant encore lointain, la visibilité arrière restera à moyen terme totalement dépendante des rétroviseurs. C'est pourquoi la FIA continue de surveiller attentivement le design des voitures pour qu'il n'entrave pas la visibilité des pilotes, et un changement de règles a été perçu comme une nécessité pour l'an prochain.

Ce qui change avec les rétroviseurs pour 2023

Les rétroviseurs 2023 sur la Mercedes W13

Afin d'aider les pilotes à mieux voir dans leurs rétroviseurs, la FIA a choisi d'augmenter la taille des miroirs pour 2023. La surface réfléchissante gagnera 50 mm de largeur, ce qui signifie que la pièce la soutenant sera plus grande également, et probablement que la position des supports changera.

Les équipes ont eu la possibilité de tester certaines solutions au cours de la saison 2022 afin que les pilotes puissent constater la différence en termes de vision. Red Bull a été le premier à tester de plus gros rétroviseurs, au Grand Prix de Hongrie, suivi de Mercedes en Belgique et des autres écuries aux Pays-Bas, lors d'un test collectif. Un exemple peut être trouvé ci-dessous, sur l'Aston Martin AMR22.

Les rétroviseurs 2023 sur l'Aston Martin AMR22

L'équipe britannique en avait également profité pour étendre les surfaces entourant la pièce principale et ajouter une ailette verticale supplémentaire, ce qui permettait de rigidifier davantage la structure mais aussi de modifier la trajectoire du flux d'air.

Nikolas Tombazis a expliqué que les nouvelles dimensions visaient principalement à aider les pilotes n'aimant pas avoir des rétroviseurs incurvés. "Nous avons opté pour un rétroviseur légèrement plus grand", a-t-il indiqué. "Je crois qu'il est passé de 150 à 200 mm et nous avons constaté que cela améliorait la vue dans les angles. Pour certains pilotes, ça ne change rien car certains ont déjà des rétroviseurs assez incurvés. D'autres n'aiment pas avoir des rétroviseurs très incurvés parce que cela déforme trop leur vue. C'est donc un choix un peu personnel. Je pense que ce que nous avons modifié améliorera la visibilité des pilotes qui ne pouvaient pas avoir de rétroviseurs très incurvés."