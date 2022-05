Bijoux en F1 : la FIA prolonge son exemption jusqu'à fin juin

Avec l'arrivée de nouveaux directeurs de course FIA cette saison, les pilotes ont été rappelés à l'ordre sur un point du Code Sportif International ignoré au cours des années précédentes. Niels Wittich, l'un des deux nouveaux arrivants, a serré la vis sur ce que les pilotes doivent et ne doivent pas porter au volant de leur voiture, mettant un point d'honneur à faire disparaître les bijoux et les sous-vêtements non ignifugés, susceptibles de blesser davantage le pilote en cas d'incendie.

Une décision qui n'a pas été accueillie avec le sourire dans le paddock, Lewis Hamilton évoquant notamment un "pas en arrière" et affirmant qu'il n'avait pas l'intention d'enlever tous ses piercings malgré la promesse de sanctions. Au final, étant donné que certains piercings du pilote Mercedes sont difficiles à retirer, la FIA a accordé une dérogation pour deux courses.

L'exemption couvrait initialement les Grands Prix de Miami et d'Espagne, néanmoins les régisseurs l'ont étendue aux trois prochaines épreuves, à savoir Monaco, l'Azerbaïdjan et le Canada. En procédant ainsi, la FIA espère poursuivre les discussions avec les pilotes réfractaires alors que l'équipe médicale de la fédération essaie de trouver un moyen de faire appliquer l'article de l'annexe L du Code Sportif International d'une manière sûre mais raisonnable.

Lewis Hamilton à Monaco.

Des discussions ont eu lieu après le briefing des pilotes en Espagne, les préoccupations de la FIA portant principalement sur les problèmes de sécurité que peut poser le port de bijoux en voiture. L'accident de Romain Grosjean au Grand Prix de Bahreïn 2020 est cité en exemple pour indiquer que s'ils venaient à s'accrocher à la voiture, les bijoux pourraient causer des problèmes lors de l'extraction d'un pilote.

Néanmoins, le doute plane encore sur l'interdiction d'autres types de bijoux, comme les alliances. Jeudi, à Monaco, Kevin Magnussen a confié qu'il demanderait des éclaircissements à la FIA pour savoir s'il pouvait porter son alliance au volant sans risquer de sanction.

"J'aime porter mon alliance, donc si on m'autorise à la porter, je la porterai", a commenté le pilote Haas. "Mais j'irai revérifier avant, pour savoir si c'est bon. Je l'avais retirée lorsque [la FIA] a dit qu'il y aurait une amende de 50 000 euros. Je l'ai mise dans mon tiroir ! Je n'allais pas prendre le risque."

Avec Jonathan Noble