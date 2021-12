Bilan 2021 - Pierre Gasly, sans fausse note

Ces bilans 2021 sont aussi l'occasion pour vous de noter chaque pilote, grâce au module situé au bas de cet article.

Pour un pilote, gagner son premier Grand Prix de Formule 1 est loin d'être la mission la plus difficile. Plus dur encore, il doit être capable d'être à la hauteur des attentes après ce premier succès. Et pour l'heure, Pierre Gasly est à la hauteur.

Pour rappel, le Français a vécu une délivrance l'an dernier en remportant de manière spectaculaire le Grand Prix d'Italie – un joli pied de nez à ceux qui ne misaient plus sur lui après son renvoi de Red Bull en pleine saison 2019 – et en faisant retentir La Marseillaise pour la première fois depuis 1996. Et même s'il n'a pas remporté de deuxième victoire en 2021, le Normand a parfaitement géré l'après-Monza en réalisant sa meilleure saison en F1 d'un point de vue statistique.

Un podium, un meilleur tour en course, 15 arrivées dans le top 10 et 110 points inscrits dans l'année. Jamais Gasly n'avait rendu pareille copie auparavant. Très souvent vu dans le top 6 en qualifications comme en course, le pilote tricolore a été la principale source de points d'AlphaTauri en 2021 puisqu'il a fourni plus de 75% des unités de la structure italienne.

En repoussant les attaques de Charles Leclerc en fin de course, Pierre Gasly a pu monter sur le podium à Bakou

Carlos Sainz, pilote Ferrari, a obtenu le titre honorifique de "meilleur des autres", à savoir le meilleur pilote ne roulant pas pour les écuries de pointe (Mercedes et Red Bull cette saison). Mais force est de constater que d'autres hommes méritaient ce statut, dont Pierre Gasly. Même lorsque le rythme de sa monoplace ne lui permettait pas de se battre avec les gros bras Ferrari et McLaren, Gasly a toujours offert le meilleur de lui-même. Cela fut bien utile à AlphaTauri dans la lutte contre Alpine et Aston Martin au championnat puisque, comme sous-entendu précédemment, son coéquipier Yuki Tsunoda n'était pas du tout au rendez-vous.

"Sur l'ensemble de la saison, 22 courses, je dois dire que j'ai apprécié les 22", a-t-il indiqué en faisant le point sur sa saison. "Le fait d'arriver à un week-end de course en sachant que vous allez vous battre pour des points, que vous allez vous battre avec des Ferrari, des McLaren, c'est juste un autre genre d'excitation. Et je dois dire que j'ai aimé ça toute l'année."

En interne, le match entre Gasly et Tsunoda a vite tourné au massacre. Le natif de Rouen a survolé les débats avec un terrible 21-1 en qualifications, ne craquant que lors de la dernière manche de la saison, à Abu Dhabi. En moyenne, Gasly a collé plus de six dixièmes à son coéquipier, ce qui est l'un des plus gros écarts de la grille (seul Mick Schumacher a fait mieux, face à Nikita Mazepin). En course, Tsunoda a sauvé l'honneur à trois reprises mais, une fois encore, Gasly a été le meilleur pilote, et de loin (13-3).

Au final, les seules erreurs que l'on peut reprocher à Gasly cette année sont un excès d'agressivité à Sakhir et à Monza, deux courses où le Français a endommagé sa monoplace dans les premiers tours (en Qualifications Sprint en Italie) et a fait une croix sur une potentielle bonne performance.

Avec cette belle saison, Gasly a prouvé que sa victoire n'avait rien d'un heureux hasard. Désormais, l'étape suivante est de retrouver la plus haute marche du podium. Peut-être que cela arrivera dès 2022 grâce à la refonte du Règlement Technique ou alors peut-être que le pilote français devra s'éloigner de la galaxie Red Bull pour rejoindre, espérons-le, une équipe à la hauteur de son talent.

