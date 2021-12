Ces bilans 2021 sont aussi l'occasion pour vous de noter chaque pilote, grâce au module situé au bas de cet article.

Tel Timo Glock avec le Grand Prix du Brésil 2008, Nicholas Latifi sera éternellement lié au Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, son accident en fin d’épreuve ayant causé la sortie de la voiture de sécurité avec l'issue que nous connaissons tous. Toutefois, il est profondément injuste de résumer la deuxième saison en F1 du Canadien à cette course.

Pourquoi ? Eh bien parce que Latifi a montré de belles choses avec une modeste arme nommée FW43B, simple évolution de la Williams FW43 de 2020 en conséquence du gel appliqué au début de la pandémie de COVID-19.

Considéré comme l'un des maillons faibles de la saison 2020 à cause de ses accidents, de ses contre-performances et des grosses poignées de dixièmes de retard sur son coéquipier George Russell, Latifi est parvenu à muscler son jeu cette année en rivalisant davantage avec le Britannique. "Monsieur Samedi", qui avait gagné ce titre en devançant systématiquement ses équipiers chez Williams en qualifications, a fini par être battu par le natif de Montréal, lorsque celui-ci l'a devancé de 56 millièmes au Brésil et de 85 millièmes à Abu Dhabi.

C'était déjà le cas l'an passé, Latifi a davantage brillé en course. Certes très aidé par les deux carambolages du départ au Grand Prix de Hongrie, le pilote a surgi du 18e emplacement sur la première grille pour prendre la troisième après le second départ. Avec brio, il a repoussé les attaques de rivaux bien plus rapides dans le premier relais et a rallié l'arrivée en septième position, décrochant ainsi ses premiers points en F1 et offrant à son équipe son meilleur classement depuis le Grand Prix du Brésil 2017...

Les efforts de Latifi ont été récompensés par une septième place en Hongrie

Les six points de Latifi récoltés en Hongrie ont ensuite été rejoints par le point du curieux Grand Prix de Belgique, où aucun tour n'a été effectué sous drapeau vert. Cependant, le Canadien a prouvé qu'il n'avait pas besoin de pluie pour être performant. En Italie, lors d'une course disputée sur le sec, il a longtemps circulé dans le top 10 et n'y a été éjecté qu'en fin de parcours, après avoir longtemps résisté au retour d'Esteban Ocon.

Mais outre ces performances encourageantes, il y a encore de nombreuses choses à reprocher à Latifi, à commencer par ses performances en qualifications. En ne devançant son partenaire qu'à deux reprises, il a donc perdu son duel à vingt occasions... Un constat lourd, surtout lorsque l'on sait que l'écart moyen entre les deux hommes donne un avantage de près de quatre dixièmes à Russell. Et le dimanche, Latifi a plus souvent été aperçu dans le wagon de queue, aux prises avec les Haas de Mick Schumacher et Nikita Mazepin, que dans le ventre mou du peloton en compagnie de son coéquipier. Pour preuve, avant son accident à Abu Dhabi, il évoluait en dernière position et luttait face à Schumacher.

En 2022, Latifi entrera dans sa troisième saison complète et, plus important encore, deviendra le pilote le plus expérimenté chez Williams puisque Russell prendra la direction de Mercedes. Le Canadien ne sera pas dépaysé pour autant puisqu'il retrouvera un ancien coéquipier de Formule 2 : Alexander Albon, les deux hommes s'étant partagés le garage DAMS durant la saison 2018. Le pilote thaïlandais avait nettement dominé Latifi cette saison-là. Attendons de voir si, grâce à son expérience et à ses quelques belles prestations en 2021, il parviendra à prendre sa revanche en catégorie reine l'an prochain.

