Bilan 2022 - Carlos Sainz, enfin victorieux mais encore décevant

Ces bilans 2022 sont aussi l'occasion pour vous de noter chaque pilote, grâce au module situé au bas de cet article.

Depuis que Carlos Sainz est en Formule 1, il y a une constante : du point de vue comptable, il fait toujours aussi bien, voire mieux que la saison précédente. Et quand Ferrari a commencé la saison sur les chapeaux de roue avec un doublé au Grand Prix de Bahreïn, sa réaction était empreinte de satisfaction mais aussi d'espoir : "Ferrari est de retour, et de quelle manière !"

Encore fallait-il concrétiser, et dans ce domaine, Sainz et son équipe ont péché à tous les niveaux. Déjà, le classement du championnat 2021 était l'arbre cachant la forêt, la cinquième place de l'Ibère avec cinq points et demi d'avance sur Charles Leclerc étant largement circonstancielle. Et au terme de cette course d'ouverture idéale pour la Scuderia, Sainz était conscient de ses faiblesses : "Pour moi, ça a été un week-end très difficile, je ne vais pas mentir. Je n'avais pas le rythme aujourd'hui mais j'ai réussi à m'accrocher et assurer le doublé pour l'équipe."

C'est assez symbolique de l'ensemble de la saison. Généralement proche mais en deçà de Leclerc, Sainz a souvent marqué de gros points mais a rarement tutoyé les sommets. Certes, il a signé deux pole positions à la régulière, à Silverstone et à Austin, mais Leclerc a pour sa part réalisé cette performance lors de neuf Grands Prix. Sans surprise, le duel qualificatif entre les deux pilotes a tourné à l'avantage du Monégasque, avec un score de 14-4 sur les séances représentatives.

En course, les pilotes Ferrari ont subi les aléas de la Scuderia : problèmes de fiabilité, stratégies ratées… Sainz a ainsi été contraint à l'abandon par un problème hydraulique dès le début de la course à Bakou, alors qu'il était quatrième, avant que son moteur ne prenne feu en fin d'épreuve au Red Bull Ring, quand il occupait la troisième place.

Carlos Sainz a commis trop de fautes de pilotage cette saison, comme l'an passé

Cependant, si Sainz est le pilote titulaire qui a parcouru la distance de course la plus faible en 2022 (5115 km, à comparer aux 6392 km de Max Verstappen), ce n'est pas qu'une question de fiabilité. Certes victime d'accrochages avec Daniel Ricciardo et George Russell au premier tour à Imola et à Austin, l'Espagnol est aussi parti à la faute seul à Melbourne et à Suzuka. Sans parler des erreurs commises en essais…

En revanche, Sainz a moins souffert des bévues tactiques que son coéquipier. En réalité, il en a même profité à l'occasion de son unique victoire en Grand Prix : à Silverstone, il était deuxième derrière Leclerc lorsque la course a été neutralisée par la voiture de sécurité et que Ferrari a laissé son coéquipier en piste avec ses pneus usés. Sainz a pris la poudre d'escampette à la relance tandis que Leclerc faisait office de bouchon face à Pérez et Hamilton.

Bref, c'est ainsi que le pilote Ferrari a conclu sa saison à une trentaine de points de la Mercedes de George Russell, ne devant sa présence dans le top 5 du championnat qu'à un abandon tardif de Lewis Hamilton à Abu Dhabi. Sainz a qualifié sa saison de "cauchemar", estimant avoir progressé en seconde partie d'année alors que la F1-75 n'était plus aussi véloce qu'auparavant. Malgré une légère progression, les chiffres n'ont pas montré une inversion du rapport de force avec Leclerc, alors charge à Sainz de prouver l'an prochain ce dont il est réellement capable. Dans tous les cas, avec un contrat courant jusqu'à fin 2024, son baquet ne sera pas en danger. Du moins, en théorie…

Chargement…