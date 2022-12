Bilan 2022 - Esteban Ocon ou la constance du ministre de la Défense

Ces bilans 2022 sont aussi l'occasion pour vous de noter chaque pilote, grâce au module situé au bas de cet article.

Devenu vainqueur en Formule 1 l'année dernière, Esteban Ocon attendait beaucoup des progrès d'Alpine en 2022. L'écurie française n'était certes pas dans le match pour les premières places mais elle s'est rapprochée des avant-postes et s'est affirmée comme la "meilleure des autres" en remportant le duel pour la quatrième place du championnat constructeurs face à McLaren. Pour son pilote français, la mission était double : s'inscrire dans la durée en faisant preuve de régularité, l'une de ses forces, et montrer qu'il serait à la hauteur face au redoutable Fernando Alonso.

Trêve de suspense, l'objectif a été atteint. S'il y aura le regret de ne pas avoir glané le moindre podium lors de cette campagne, Esteban Ocon peut se satisfaire des résultats précieux qu'il a enchaînés, et ce dès le début de l'année. Au total, le Normand est entré dans les points à 16 reprises, décrochant pour meilleur résultat la quatrième place au Japon. Un score lui permettant de terminer huitième du championnat, égalant ainsi sa performance de la saison 2017 avec Force India. Un championnat dans lequel il devance également son coéquipier de 11 longueurs. Certes, il faut peut-être pondérer ce constat en raison des nombreux problèmes de fiabilité rencontrés par Fernando Alonso, mais Esteban Ocon a lui aussi rappelé, à juste titre, ne pas avoir été totalement épargné par les ennuis au cours de l'année.

Certains soucis l'ont d'ailleurs plusieurs fois touché en qualifications, l'éliminant même à quelques reprises dès la Q1 et compliquant ainsi sa tâche pour le lendemain. L'exercice du tour rapide, d'ailleurs, est venu conforter le fait qu'il avait les moyens de faire jeu égal avec son double Champion du monde de coéquipier puisque sur l'ensemble des séances qualificatives, il n'a été devancé que 12 fois, prenant le meilleur dix fois sur l'Espagnol. En trois occasions (Djeddah, Budapest, Suzuka) il s'est hissé à la cinquième place sur la grille de départ.

Esteban Ocon a fait preuve d'une grande régularité en 2022.

En piste, Esteban Ocon a montré la maturité qu'il avait déjà acquise depuis son retour dans l'écurie d'Enstone en 2019. Il a fait preuve de la force de caractère qu'on lui connaissait déjà. Offensif quand il le fallait, il a aussi fait parler une capacité à défendre qui a d'ailleurs été soulevée par son directeur d'écurie, au point de le surnommer le "ministre de la Défense".

Alpine est une structure au sein de laquelle il se sent chez lui et où il est parvenu à ne pas laisser son voisin de garage tirer complètement la couverture à lui. Son travail avec les ingénieurs est reconnu et sa voix compte clairement, ce qui le pousse à modérer les attentes faisant de lui un "leader naturel" pour l'an prochain, le pilote tricolore estimant en fait déjà remplir une grande partie de ce rôle.

La force d'Alpine aura été de pouvoir compter sur ses deux pilotes et sur une certaine harmonie entre eux, dans la continuité de l'an dernier. Une dynamique que l'on a tout de même sentie en perte de vitesse en approchant de la fin de la saison, le départ de Fernando Alonso pour Aston Martin étant entériné. Jusqu'à aboutir à une situation délicate au Grand Prix de São Paulo, quand les deux hommes se sont frictionnés à deux reprises pendant le Sprint au point de prendre le départ de la course en fond de grille le lendemain. Leur prestation a redressé la barre mais a provoqué des menaces claires du patron Laurent Rossi quant à leur devoir de faire passer l'écurie avant tout autre chose.

Un avertissement qui, dans le contexte de l'avenir, n'est pas si anodin. Désormais très bien installé chez Alpine, Esteban Ocon a démontré qu'il répondait présent dès que son matériel le lui permettait. Il va à présent accueillir un nouveau loup dans sa bergerie, en l'occurrence son compatriote Pierre Gasly, pour former un duo plutôt inattendu mais conséquence du jeu de chaises musicales tout aussi surprenant de l'été 2022. Il lui faudra faire table rase des brouilles du passé avec ce nouveau venu qu'il connaît par ailleurs très bien, et afficher la même volonté de travail collectif à ses côtés. Tout en essayant de prouver qu'il est le plus rapide des deux… Charge au duo de mettre cette concurrence, espérée saine par Otmar Szafnauer, au service d'une équipe qui veut poursuivre sa progression vers le haut de la grille.

Chargement…