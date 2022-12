Bilan 2022 - Pierre Gasly, changement d'ère

Après la victoire de 2020 et les promesses de 2021, Pierre Gasly figurait parmi les pilotes attendus du milieu de peloton pour 2022. Rapidement, toutefois, il est apparu que le Français ne disposerait pas d'une arme très convaincante avec une AT03 souffrant d'un manque d'appui chronique et que la saison allait mettre un coup d'arrêt à la dynamique du pilote au numéro 10.

Dans un milieu de peloton qui n'allait pas manquer de compétitivité, les performances du Français n'allaient en effet pas suffire à compenser le déficit de sa voiture. Gasly aura tout de même été impressionnant dans certaines circonstances et sur certaines pistes, particulièrement urbaines. Ses courses de Miami (bien que terminée précocement en raison d'une attaque manquée de Fernando Alonso), Monaco (11e mais auteur d'une belle remontée sur une stratégie offensive) et surtout Bakou (où il a signé son meilleur résultat de l'année, avec la cinquième position) auront été en cela particulièrement notables.

À ces performances pas toujours récompensées se sont ajoutées, dans la première moitié de saison, des courses sérieuses comme l'Australie ou l'Arabie saoudite qui ont permis d'engranger quelques points. Cependant, la faiblesse sur le train avant de l'AlphaTauri était palpable et il était parfois bien difficile de se dépêtrer de cette situation. L'écurie a également semblé progressivement perdre pied dans la course au développement face à d'autres rivaux du milieu de peloton.

Plus encore, comme l'a souvent souligné Gasly lui-même, une certaine incompréhension pouvait parfois se lire concernant la matérialisation des performances sur la piste mais aussi, et surtout, au sujet d'une exécution défaillante notamment lors des qualifications ou en stratégie de course. De quoi tuer dans l'œuf certaines des maigres chances d'inscrire des points. Au contraire, Spa sera en cela un très bon week-end sur un circuit plus favorable, suivi peu de temps après par la course moins flamboyante mais mieux récompensée de Monza.

Pierre Gasly a signé sa meilleure performance à Bakou.

La dernière unité de l'année pour Gasly sera inscrite à Singapour, dans une épreuve très chaotique. C'est dans les jours qui suivirent ce Grand Prix que le Français fut annoncé chez Alpine, en lieu et place de Fernando Alonso. La fin de saison sera du même acabit que le milieu de l'année, à savoir bien trop brouillonne pour en espérer quoi que ce soit avec une monoplace qui était parfois clairement la neuvième force du plateau ; brouillon, c'est aussi ce qui peut qualifier les derniers GP de Gasly lui-même qui a tellement fauté qu'il s'est retrouvé proche de la suspension. Une fin de collaboration loin de l'acrimonie mais qui avait une saveur crépusculaire en dépit d'une vraie relation de confiance entre l'écurie et son pilote.

Mais sans doute cette saison 2022 était idéale pour les adieux de Gasly au giron Red Bull. Même si ses performances auront été globalement meilleures, Yuki Tsunoda n'aura pas été un simple sparring partner et le Japonais s'est notamment montré plus à son aise dans la confrontation directe dans l'exercice des qualifications, bien que plus loin du compte en course.

L'aventure Alpine vient ainsi à point nommé pour le vainqueur du GP d'Italie 2020 : la route vers Red Bull Racing étant bouchée et AlphaTauri n'étant plus vraiment à la hauteur de ses ambitions, le défi d'Enstone était la meilleure option possible en l'absence de baquet disponible plus haut sur la grille. En sus, quoi qu'on en dise et en dépit des bonnes performances des saisons précédentes, l'échec de sa promotion en 2019 doit aussi être effacé. Pour cela, il fallait donc mettre fin à l'ère Red Bull/AlphaTauri, et la libération surprise d'un volant chez le constructeur français était une opportunité trop belle.

En effet, au sein d'une écurie qui a démontré sa capacité à progresser pour s'imposer comme la quatrième force du plateau, en assumant le pari du manque fiabilité moteur, et dans un environnement sans doute bien plus concurrentiel aux côtés d'un Esteban Ocon d'un autre calibre que Tsunoda, Gasly dispose d'un écrin intéressant. Il démarrera la prochaine saison à 27 ans et son passage chez Alpine sera donc déterminant pour la suite de sa carrière et ses ambitions mondiales, surtout après une année bien plus anonyme.