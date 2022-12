Bilan 2022 - La libération conditionnelle de Valtteri Bottas

Ces bilans 2022 sont aussi l'occasion pour vous de noter chaque pilote, grâce au module situé au bas de cet article.

Cantonné cinq saisons durant au rôle de lieutenant de Lewis Hamilton chez Mercedes – avec sa propre part de responsabilité dans cette situation –, Valtteri Bottas a fait place nette pour George Russell et s'est envolé vers d'autres horizons. Direction Alfa Romeo et la structure Sauber qui exploite le nom du constructeur italien, loin des victoires et des podiums. De retour dans un milieu de grille qu'il avait fréquenté au début de sa carrière avec Williams, le Finlandais était d'abord en quête de fraîcheur et d'un nouvel état d'esprit. D'une forme de libération, en quelque sorte. Une nouvelle vie et une nouvelle page de sa carrière qui ont un temps semblé lui aller comme un gant. Mais ça n'a pas duré...

Il faut dire que dans une année marquée par un changement de réglementation technique majeur, Alfa Romeo a plutôt bien profité de la situation en début de campagne. La monoplace italo-suisse, à défaut d'être toujours fiable, était plutôt performante et profitait d'un poids minimum paraît-il rapidement approché par ses concepteurs, contrairement à d'autres autos de la grille. C'est dans ce contexte que Valtteri Bottas, fort d'une expérience incontestable, a porté son écurie dans les premières semaines.

Il a ainsi ouvert son compteur dès le Grand Prix inaugural à Bahreïn, où il a décroché une sixième place remarquée et laissant présager le meilleur. Djeddah ne lui a pas souri mais il a ensuite enchaîné une série d'arrivées dans les points particulièrement prolifique : Melbourne, Imola, Miami, Barcelone, Monaco et Montréal sont autant de pistes où il a intégré le top 10 pour accumuler un total de 46 points en neuf Grands Prix. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cela constituerait déjà plus de 90% de sa moisson en 2022 !

À cette période, Valtteri Bottas a également surfé sur la vague d'un statut de leader naturel et incontesté. En qualifications, il a facilement dominé son coéquipier et rookie Zhou Guanyu sept fois de suite. Ses résultats et les points décrochés ont sans aucun doute permis à Alfa Romeo de gagner en sérénité, et ainsi à son pilote débutant d'apprendre et de s'épanouir avec certainement moins de pression sur les épaules… et de manière plutôt convaincante.

Une saison 2022 aux deux visages pour Valtteri Bottas.

Et puis ? Plus rien. Drôle de trou noir que celui vécu par Valtteri Bottas à partir de la mi-saison. Une bascule qui s'explique avant tout techniquement, avec une Alfa Romeo qui a peu à peu perdu de sa superbe face à une concurrence dont le développement a fait la différence. La fiabilité a parfois fait défaut, aussi, et n'a clairement pas facilité la tâche du Finlandais. Dès lors, celui-ci a semblé s'embourber et se laisser happer par une spirale négative, tout en commençant à subir subrepticement la loi de Zhou Guanyu, y compris dans l'exercice du tour rapide où le bilan final, bien que favorable à Valtteri Bottas, s'est rééquilibré à 14-8.

Entre les Grands Prix de Grande-Bretagne, au début de l'été, et des États-Unis à l'automne, Valtteri Bottas a connu une série inédite de dix week-ends sans inscrire le moindre point. Un vide inexplicable. Il aura fallu attendre la toute fin de saison pour assister à un réveil salvateur, avec un point inscrit à Mexico et deux autres à Interlagos.

Le hasard fait que ce sursaut est intervenu au moment de l'annonce de l'alliance entre Audi et Sauber à compter de la saison 2026. Valtteri Bottas ne s'en cache pas, il espère d'abord que la marque aux anneaux ne tardera pas à investir au sein de la structure suisse pour préparer l'avenir et ainsi en récolter les fruits plus tôt que prévu. Quant à être de la partie dans quatre ans, la perspective semble encore très lointaine pour celui qui sera âgé de 36 ans lorsqu'Audi sera réellement sur la grille de départ avec son unité de puissance et un engagement d'usine. À plus court terme, c'est une saison dans la continuité qui l'attend avec l'attelage Alfa Romeo-Sauber et un line-up inchangé. Charge à lui de reproduire sa première partie de saison plutôt que la seconde.

