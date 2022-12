Bilan 2022 - Yuki Tsunoda ne convainc toujours pas

L'ascension météorique de Yuki Tsunoda jusqu'en Formule 1 avait accouché l'an passé d'une mauvaise première année. Le Japonais avait peiné à se mettre au diapason des exigences de la discipline, aussi bien en piste qu'en dehors, et son inexpérience ne l'a pas forcément aidé à se mettre d'aplomb, d'autant plus qu'il avait à côté de lui un pilote installé et en grande confiance.

Un an plus tard, le bilan à tirer est différent. Certes le #22 n'a pas gommé tout ses défauts, mais au moins a-t-il gagné en constance et a globalement commis moins d'erreurs. Il n'a pas été très loin de faire jeu égal avec Gasly en qualifications mais souffre toujours au moment d'exploiter son potentiel en course, même s'il a parfois été clairement le meilleur des deux pilotes AlphaTauri sur la longue d'un week-end.

Cependant, dans une saison où l'AT03 n'avait certes pas le potentiel de sa devancière et où Gasly n'a pas été très en vue, Tsunoda n'a pas non plus été particulièrement flamboyant. Si l'on ne peut pas nier les progrès, ceux-ci semblent à l'heure actuelle encore bien insuffisants et l'on peut se permettre de penser que son niveau n'est pas le facteur prédominant dans sa reconduction. Pêle-mêle, il est possible de citer un réservoir de pilotes estampillés Red Bull assez faible (au point où l'on a préféré injecter Nyck de Vries dans le mix plutôt que de faire confiance à quelqu'un comme Liam Lawson), le départ relativement inattendu de Gasly ou la présence toujours importante de Honda.

Dans le détail, il est évident que c'est certainement dans l'exercice du tour lancé que Tsunoda a le plus nettement progressé : passé d'un cinglant 1 à 21 l'an passé en qualifications, sauvé du zéro pointé lors de la toute dernière séance, il a rééquilibré la balance en 2022 avec un 9 à 13. Il faut d'ailleurs souligner qu'il y a trois séances lors desquelles il n'a pas défendu ou pu défendre ses chances. Dans ce domaine, il s'est ainsi montré bien plus mature et bien moins enclin aux erreurs qu'il pouvait commettre l'an passé encore.

En course, en revanche, la balance a plus souvent penché du côté du moyen voire du médiocre : son début de saison pouvait laisser penser que 2022 serait prometteur, et notamment ses trois entrées dans le top 10 en six Grands Prix (et seulement cinq départs puisqu'il n'a pas pu démarrer la course de Djeddah). Il faut d'ailleurs souligner sa très bonne prestation d'Imola, sans doute sa meilleure de la saison, une course où il a été un des rares pilotes à réussir à dépasser en conditions mixtes.

Mais par la suite, la situation a drastiquement changé : une seule arrivée dans les points lors des 16 GP restants, avec une série inquiétante de 12 courses sans top 10 entre Monaco et le Japon. La manche de Monte-Carlo est d'ailleurs la première dans une collection d'épreuves vraiment très en deçà des attentes, avec des difficultés à s'adapter aux conditions de piste changeantes qui l'ont relégué progressivement de la lutte pour les points à la dernière place.

L'accrochage entre AlphaTauri provoqué par Yuki Tsunoda à Silverstone.

Sa piteuse sortie de piste du Canada alors qu'il quittait tout juste des stands n'était pas de nature à plaider en sa faveur, tout comme l'accrochage avec son équipier dont il s'est rendu coupable à Silverstone alors même que les deux AlphaTauri étaient solidement dans les points et que son début de course avait été tonitruant. L'Autriche (où il a cruellement manqué de rythme avant une manœuvre très dangereuse sur Fernando Alonso) ainsi que la Hongrie (manque de rythme et tête-à-queue en course) s'ajoutent aussi à ce "worst of", que l'on conclura par son très mauvais GP de Singapour (bien qu'il n'ait pas été le seul dans ces conditions), terminé dans le mur de façon très maladroite.

Il faut, pour faire bonne mesure, évoquer aussi des prestations bien meilleures mais qui ont été gâchées par des problèmes indépendants de sa volonté comme à Bakou (problème de DRS alors qu'il était en lice pour un solide top 10), au Paul Ricard (accroché par Esteban Ocon au premier tour et dégâts sur le fond plat), à Zandvoort (problème technique) ou encore à Mexico (accroché par Daniel Ricciardo).

L'un dans l'autre, manque de réussite et erreurs semblent s'équilibrer, et en dehors de ça, les prestations ont été plutôt anonymes. Il est assez révélateur que, malgré une saison moyenne, la campagne de Gasly demeure dans l'impression générale et dans les points (23 à 12) assez facilement au-dessus de celle de son équipier.

Les attentes relatives sont évidemment différentes, mais Tsunoda ne va désormais plus pouvoir se retrancher derrière : il compte une quarantaine de départs en F1 et va faire face en 2023 à un équipier bien moins expérimenté (dans la discipline) et bien moins habitué à l'environnement d'AlphaTauri. Là encore, si l'on parle en termes d'impression, le fait que le Japonais lui-même s'interroge publiquement sur sa capacité à être un leader d'équipe ressemble presque déjà à un aveu. De Vries est certes peu expérimenté en F1 mais il l'est tout de même en sport auto en général, et il se fera sans doute un malin plaisir d'occuper la place laissée vacante.

Dans quelques semaines, Tsunoda va entamer sa troisième saison en F1. On sait en général ce que cette perspective signifie dans le giron Red Bull : il va falloir vraiment convaincre et progresser un peu ne suffira plus, surtout face à un nouvel équipier.