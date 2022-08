Bilan économique contrasté pour le GP de Miami

Le Grand Prix de Miami inaugural est, dans l'ensemble, considéré comme un succès, bien que de petits couacs soient venus entacher le week-end. Sur le plan économique en revanche, l'objectif initial, qui était de réaliser une bénéfice dès la première année, n'a pas été atteint. Des pertes ont été enregistrées, principalement en raison d'une augmentation des dépenses imprévue.

Mais le rapport d'impact économique présenté fin juillet par South Florida Motorsports, promoteur de la course, fait état de quelques bonnes nouvelles. Il est ainsi expliqué que l'économie locale avait été stimulée à hauteur de 350 millions de dollars et que chaque visiteur de la Floride avait dépensé un total de 1940 dollars à Miami.

Le rapport a aussi précisé que 867 employés avaient perçu un total de 50 millions de dollars en salaires et payes pendant la phase de construction, et que l'impact économique total de la construction de la piste avait atteint 143 millions de dollars.

"Nous sommes fiers d'avoir tenu l'engagement pris par Stephen Ross [propriétaire des Dolphins de Miami, ndlr] d'avoir un impact sur l'économie locale et sur les habitants de notre communauté, en particulier ici, à Miami Gardens", s'est réjoui Richard Cregan, anciennement PDG du GP de Miami. "Notre équipe a travaillé avec abnégation pour créer un campus et une expérience uniques dans la culture internationale de Miami. Nous sommes impatients de faire grandir l'événement et l'impact positif qu'il continuera à avoir ici pour les années à venir."

Cregan quitte son poste, Tyler Epp le remplace

Des dignitaires et les pilotes sur la grille pour l'hymne national

En attendant la seconde édition du Grand Prix de Miami, qui devrait continuer à se tenir début mai, la direction a été remaniée. Richard Cregan, nommé PDG du Grand Prix après avoir été responsable des circuits d'Abu Dhabi et de Sotchi, a quitté son poste pour assumer un rôle de consultant plus modeste.

L'Américain est remplacé par Tyler Epp, qui occupait auparavant le poste de vice-président principal et directeur des opérations du Grand Prix. Epp compte plus de 20 ans d'expérience dans la direction sportive, dont huit ans au sein de l'équipe NFL des Chiefs de Kansas City. Il a également travaillé pendant cinq ans au sein de l'équipe Chip Ganassi Racing et pendant quatre ans comme directeur général de Hall of Fame Racing, une équipe de NASCAR Cup.

"Tyler est un leader dynamique, intègre et doté d'une expérience exécutive diversifiée dans plusieurs sports", a indiqué Tom Garfinkel, associé directeur du GP de Miami et PDG de l'équipe des Dolphins. "Nous sommes ravis de le promouvoir au poste de président du Grand Prix. Je tiens à remercier Richard pour son travail acharné et son leadership face au défi colossal que représentait l'organisation de notre événement inaugural dans un délai aussi court. J'ai hâte de continuer à travailler avec lui."