Bilan 2019 - L'apprentissage météorique d'Albon

Il est facile d'oublier qu'Alexander Albon revient de loin. Il y a deux ans, sa carrière ne tenait qu'à un fil, puisqu'il ne disposait pas du budget nécessaire pour assurer une campagne complète en Formule 2. Cofondateur de DAMS, le regretté Jean-Paul Driot lui a alors donné un coup de pouce non négligeable – à raison, puisqu'Albon a pris la troisième place du championnat et a obtenu un baquet en Formule E, qu'il a ensuite délaissé lorsqu'il a été appelé chez Toro Rosso.

Les autres débutants – Antonio Giovinazzi, George Russell et Lando Norris – avaient été méticuleusement préparés à la Formule 1 par Ferrari, Mercedes et McLaren respectivement ; Albon, lui, a piloté une F1 pour la première fois lors des essais hivernaux et avait donc beaucoup à apprendre.

Pourtant, dès son premier Grand Prix, le pilote Toro Rosso a devancé Daniil Kvyat en qualifications, parvenant à faire jeu égal avec son expérimenté coéquipier jusqu'à la trêve estivale. Le rapport de force était également équilibré en course, et Albon a réalisé une performance impressionnante au Grand Prix d'Allemagne, où il occupait la quatrième place à la régulière à 20 tours de l'arrivée. Hélas, il a été pris au piège d'une bataille avec Hamilton qui l'a mis en difficulté face à ses poursuivants et ne s'est finalement classé que sixième, quand Kvyat signait un podium retentissant.

Après 12 courses, Albon comptait ainsi 16 points face aux 27 du Russe. Dans le même temps, Pierre Gasly était en grande difficulté face à Max Verstappen chez Red Bull, et l'écurie de Milton Keynes a pris la décision de propulser l'Anglo-Thaïlandais dans la RB15. Et décidément, il n'a pas eu grand-chose à se reprocher.

Certes, Albon n'a pas fait mieux que Gasly en qualifications, accusant généralement une demi-seconde de retard sur son chef de file, mais en course, c'était une autre histoire. En neuf Grands Prix, le nouveau pilote Red Bull n'a jamais conclu une épreuve hors du top 6, à l'exception de celle d'Interlagos… où il occupait la deuxième place à trois tours du but, avant d'être envoyé en tête-à-queue par Lewis Hamilton !

Classé huitième du championnat, Albon a donc réalisé une campagne solide, se démarquant notamment par une certaine fiabilité, avec un seul abandon à déplorer (au Canada, où un léger accrochage au départ a gâché sa course). S'il a cassé quelques ailerons avant, c'était généralement en essais libres.

Quelle est sa marge de progression ? Pourra-t-il donner davantage de fil à retordre à Verstappen ? Pour l'heure, c'est difficile à dire. En tout cas, la profonde humilité qui le caractérise est poignante, en témoigne son bilan personnel de 2019 : "C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Ne serait-ce qu'être en Formule E, être pilote professionnel, c'était incroyable. C'était un progrès dans le monde du sport auto. Puis Toro Rosso m'a appelé, c'était un rêve devenu réalité. Et six mois plus tard, être recruté par Red Bull dans l'équipe principale... c'est simplement incroyable." Espérons qu'Albon ne changera jamais.

