Binotto : "J'ai arrêté de regarder à trois tours de l'arrivée"

Ce dimanche, Charles Leclerc a remporté au Grand Prix d'Autriche sa première victoire depuis trois mois jour pour jour, mais malgré son rythme dominateur, celle-ci a bien failli lui échapper. Leclerc menait la course avec cinq secondes d'avance sur Max Verstappen, avec des pneus bien moins usés de surcroît, lorsque l'unité de puissance de son coéquipier Carlos Sainz (alors bien parti pour reprendre la deuxième place) a rendu l'âme.

La course a été neutralisée par la voiture de sécurité virtuelle, les deux leaders optant pour un nouveau changement de pneus, et c'est alors que la pédale d'accélérateur a commencé à poser problème à Leclerc, ne remontant pas complètement dans les virages. Le pilote Ferrari a finalement franchi la ligne d'arrivée avec une seconde et demie d'avance sur Verstappen, non sans donner des sueurs froides à Mattia Binotto.

"Je dois reconnaître que j'étais très nerveux", confie le directeur de la Scuderia. "Déçu aussi de ce qui est arrivé à Carlos. J'étais si nerveux que j'ai arrêté de regarder la course à trois tours de l'arrivée."

L'anxiété de Binotto est plus que compréhensible, Ferrari ayant déjà laissé filer deux possibles victoires de Leclerc à cause de la fiabilité, l'une à Barcelone, l'autre à Bakou. Un doublé était d'ailleurs probable au Red Bull Ring avant la casse moteur de Sainz, et les deux problèmes techniques du jour vont donc être analysés à Maranello.

"Il faut évidemment que nous étudiions ce qui s'est passé aujourd'hui [pour Sainz]", ajoute Binotto. "Est-ce pareil que ce qui est déjà arrivé à Bakou avec Charles ? C'est très probable. C'est certainement source d'inquiétude, mais l'équipe à Maranello travaille très dur pour résoudre les choses. Manifestement, si l'on regarde ce qui est arrivé à Carlos, ce n'est pas encore résolu. Mais nous avons de nouveaux éléments et je sais à quel point ils travaillent dur et comme ils sont compétents. Je peux compter sur eux pour que ce soit très vite résolu. Dès que possible, je l'espère."

Propos recueillis par Jonathan Noble