Binotto : Les erreurs de Monaco "nous rendront plus forts"

Après des essais convaincants, Ferrari avait été récompensé par une première ligne 100% rouge au terme des qualifications du Grand Prix de Monaco. Mais en course, une mauvaise gestion des changements de conditions par les stratèges de la Scuderia a fait passer Charles Leclerc de la première à la quatrième place tandis que Carlos Sainz a vu Sergio Pérez le dépasser pour aller s'imposer.

L'on peut donc comprendre toute la frustration des pilotes lors de leurs échanges radio à l'arrivée de la course, Sainz ayant eu du mal à se réjouir de monter à nouveau sur le podium, Leclerc ayant été le plus atteint : "[Je n'ai] pas les mots, pas les mots", avait-il lâché. "Aïe, aïe, aïe. La saison est longue mais on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça."

D'abord en quête d'explications devant ces mauvais choix stratégiques, le directeur Mattia Binotto espère désormais que la Scuderia saura tirer les leçons de ses erreurs. "Je suis sûr que ces situations nous rendront plus forts", indique l'Italien. "Nous sommes conscients qu'être compétitif est un fait, gagner en est un autre, avec un autre niveau de difficulté. Je pense que notre équipe continue encore de progresser et d'apprendre. Peut-être que cela prendra un peu plus de temps."

Le Grand Prix de Monaco est la deuxième course de suite que Leclerc ne remporte pas en dépit d'un départ en pole position. Avant d'avoir été victime d'une mauvaise stratégie en Principauté, le pilote monégasque avait été trahi par sa mécanique en Espagne. Par conséquent, sur les 50 points supplémentaires qui pouvaient être inscrits, Leclerc n'a augmenté son compteur que de 12 unités.

Deux belles opportunités gâchées pour Ferrari, qui a non seulement perdu la tête du championnat pilotes (Max Verstappen comptant désormais neuf points d'avance sur Leclerc) mais aussi celle du championnat constructeurs, au bénéfice de Red Bull.

"Lorsque l'on a la voiture la plus rapide, que l'on signe la pole et que l'on ne gagne pas la course, c'est certainement décevant", ajoute Binotto. "Ce qui s'est passé en Espagne est complètement différent, nous avons eu des problèmes de fiabilité alors que nous menions clairement la course. [À Monaco] je pense qu'il y a eu des circonstances qui nous ont rendu la vie un peu plus difficile. Mais nous n'avons pas été très bons quant au fait de juger et de prendre des décisions, donc oui, c'est décevant."

Propos recueillis par Jonathan Noble