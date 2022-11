Binotto "détendu" malgré les rumeurs sur son avenir chez Ferrari

Plus tôt dans la semaine, la Gazzetta dello Sport rapportait que Ferrari allait mettre fin à la mission de Mattia Binotto en tant que directeur de la Scuderia, et le remplacer à partir de janvier par Frédéric Vasseur, actuel responsable d'Alfa Romeo. L'équipe de Maranello a peu après publié un communiqué pour démentir ces informations.

Lire aussi : Mattia Binotto serait sur un siège éjectable chez Ferrari

Interrogé en conférence de presse ce samedi à Abu Dhabi, Binotto a révélé avoir discuté avec le président de Ferrari, John Elkann, après la parution de l'article en question. "Évidemment, lorsque ces conjectures sont sorties, j'ai eu une discussion avec mon président, John Elkann. Nous avons discuté ouvertement de la meilleure façon d'aller de l'avant. Nous avons décidé que la publication d'un communiqué était peut-être le meilleur moyen de mettre fin à toute spéculation. Il est clair qu'il y a des spéculations, totalement infondées."

Le technicien italo-suisse a insisté sur la nécessité de se focaliser sur l'équipe et le Grand Prix en cours plutôt que de prêter trop d'attention à ce genre de rumeurs, qui seront selon lui "toujours présentes" : "Il s'agit de Ferrari et, plus important, de ne pas être distrait par [ces spéculations]."

À la tête de Ferrari depuis début 2019, en remplacement de Maurizio Arrivabene, Binotto est issu de la promotion interne au sein de la Scuderia puisqu'il assurait depuis 2016 le poste de directeur technique et a été entre 2014 et 2016 responsable moteur, après avoir progressivement gravi les échelons.

Ferrari avant commencé l'année par un doublé à Bahreïn

En 2022, Ferrari a correctement abordé le changement de réglementation technique, rebondissant ainsi après deux années difficiles sans la moindre victoire. Toutefois, les promesses du début de saison n'ont pas tenu et la Scuderia a vite été submergée par Red Bull, qui s'est adjugé les deux titres mondiaux plusieurs Grands Prix avant la fin de saison.

À la question de savoir s'il pouvait affirmer catégoriquement qu'il serait à la tête de l'équipe Ferrari en 2023, Binotto a répondu : "Évidemment, ce n'est pas à moi de décider, mais je suis assez détendu. La raison pour laquelle je suis détendu est que j'ai toujours des discussions ouvertes, franches et constructives avec mes dirigeants, avec mon président, non seulement pour le court terme mais aussi pour le moyen et le long terme."

"Plus que cela, je pense que si je me réfère à la saison, oui nous avons eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, nous n'avons pas la voiture la plus rapide sur la piste. Mais je pense que nous avons atteint notre objectif principal qui était d'être de retour et d'être compétitif, et de comprendre les voitures 2022."

Binotto a reconnu qu'il y avait "encore beaucoup de choses à améliorer" chez Ferrari, mais a souligné les points forts qui lui donnent confiance en son avenir. "L'équipe à l'usine est entièrement concentrée sur 2023, pour essayer de progresser. De plus, je pense que cette saison a été exceptionnelle en termes de pole positions, de rythme en qualifications."

"[Elle n'a] pas été aussi bonne au niveau du rythme de course, donc nous devons d'une manière ou d'une autre l'améliorer encore, parce que la stratégie ou tout ce qui l'entoure est plus facile quand vous avez une voiture rapide en course. Donc oui, je suis détendu, je suis plus que ça : je suis vraiment concentré sur ce que nous devons faire avec l'équipe."

Avec Luke Smith