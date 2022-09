Binotto pas inquiété par la vitesse de Red Bull pour Monza

La domination de Max Verstappen et Red Bull au Grand Prix de Belgique a étonné tant elle a été écrasante. Auteur du meilleur temps en qualifications avec six dixièmes d'avance sur son plus proche poursuivant, le pilote néerlandais n'a mis que douze tours pour convertir sa 14e place sur la grille de départ, conséquence d'une pénalité moteur, en première position. Verstappen s'est imposé aisément devant son coéquipier Sergio Pérez, la première F1 hors-Red Bull, la Ferrari de Carlos Sainz, ayant franchi la ligne d'arrivée 27 secondes après le vainqueur.

Les longues lignes droites du circuit de Spa-Francorchamps ont été le terrain de jeu favori de l'équipe autrichienne, Verstappen ayant réalisé la majorité de ses dépassements grâce à son excellente vitesse de pointe. À l'inverse, la Scuderia a souffert dans les portions rapides et n'a devancé le taureau rouge que dans certains virages exigeant plus d'appui aérodynamique.

Ce déficit de vitesse en ligne droite par rapport à Red Bull ne présage rien de bon pour le Grand Prix d'Italie, le circuit de Monza étant le plus rapide du calendrier. Questionné par Motorsport.com sur d'éventuelles inquiétudes en vue de la course à domicile du Cheval cabré, Mattia Binotto les a minimisées en indiquant que les réglages seraient différents.

"En ce qui concerne Monza, [la vitesse des Red Bull ne nous inquiète pas]", a expliqué le directeur d'équipe. "À Spa, nous avions aussi un aileron plus fin mais nous ne l'avons pas utilisé parce que nous croyons que ce n'était pas le bon choix. Compte tenu de la dégradation des pneus et des températures élevées [en course], ce qui m'inquiète le plus est de voir que [Red Bull] a été capable de rouler avec des appuis plus faibles tout en ayant un grosse vitesse dans le deuxième secteur, où l'on a besoin d'appui."

"Pour Monza, nous allons certainement utiliser un autre type d'aileron, avec une traînée plus faible, donc la vitesse elle-même ne sera pas un problème. Mais, encore une fois, je pense que c'est plutôt la performance globale de la Red Bull montrée [au GP de Belgique] qui est une préoccupation pour les prochaines courses."

La Directive Technique de la FIA contre le marsouinage, annoncée au Grand Prix de Canada mais repoussée à plusieurs reprises, a finalement été introduite à Spa. Et compte tenu de la facilité avec laquelle la F1-75 rebondissait en début de saison, un problème que Red Bull n'avait pas à gérer, il a été suggéré que les limites imposées par la fédération avaient rendu la Scuderia et d'autres équipes moins compétitives.

Binotto a néanmoins réfuté cette hypothèse : "Non, ce n'est certainement pas le cas. Je ne sais pas comment [la directive] a affecté les autres équipes, mais en ce qui concerne Ferrari, elle a eu un effet complètement négligeable. Donc ce n'est pas la réponse à notre manque de performance [à Spa]. C'est le type de circuit où l'on a besoin d'une grande efficacité, à la fois avec l'aérodynamique et avec l'unité de puissance, et je pense simplement que Red Bull avait un meilleur package à cet égard. En plus de ça, ils ont eu une meilleure [gestion de la] dégradation des pneus. Ça n'avait rien à voir avec le talonnage donc ce n'est pas la raison."

Propos recueillis par Luke Smith