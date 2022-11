Binotto : Mercedes montre qu'il n'y a pas que Ferrari qui se trompe

Au cours des deux derniers Grands Prix, Mercedes paraissait avoir une possibilité de l'emporter en dépit du rythme supérieur de la Red Bull RB18.

À Austin, une rare erreur au stand a permis à Lewis Hamilton de prendre les commandes de l'épreuve après son dernier arrêt, mais équipé de pneus durs face aux mediums de Max Verstappen, il n'a pas réussi à maintenir sa position. Le Britannique ne disposait alors pas d'autre option que les durs car son allocation pneumatique pour la course ne comptait qu'un train de medium, qui avait été utilisé au départ. Mercedes avait expliqué que cela résultait du choix fait avant le week-end concernant le plan pour l'utilisation des différents trains de pneus mis à disposition.

À Mexico, c'est la stratégie déployée en course qui a cette fois été remise en cause par les deux pilotes Mercedes, puisque pendant que Red Bull faisait démarrer ses pilotes en tendres et finir en mediums, la structure allemande démarrait en mediums pour terminer en gommes dures, alors qu'elle avait bien des pneus tendres à disposition. Elle a reconnu après l'épreuve s'être trompée sur la tenue de ces enveloppes, ce qui l'a poussée à adopter une stratégie bien plus conservatrice qui a empêché Hamilton de pouvoir se rapprocher de Verstappen dans le second relais.

Réagissant à cela après la course, Mattia Binotto estime que ces deux exemples montrent que Ferrari, qui a beaucoup été critiqué pour des errements stratégiques cette saison, n'est pas la seule écurie de pointe qui peut se tromper : "En Hongrie, nous avons été critiqués, et c'est normalement lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas complètement correctes que nous sommes critiqués. Mercedes a peut-être aussi perdu la dernière course en ne choisissant pas les bons pneus à Austin. Donc je pense que nous ne sommes pas les seuls à faire des choix différents ou à faire des erreurs."

Arrêt au stand pour Charles Leclerc à Mexico

"Nous avons vu qu'il n'y avait pas beaucoup de dégradation sur le pneu tendre [à Mexico], ou suffisamment pour faire un seul arrêt avec tendres-mediums, et nous l'avons fait", a-t-il ajouté, alors que Carlos Sainz et Charles Leclerc ont respectivement terminé aux cinquième et sixième places, à 58 secondes et 1 minute et 8 secondes du vainqueur.



En dépit d'une stratégie correcte, la Scuderia a en effet peut-être connu l'un de ses pires week-end de l'année sur le plan des performances, ses pilotes étant tout bonnement incapables de suivre le rythme des RB18 et des W13 : "En course, nous avons dû gérer nos pneus pour être sûrs de survivre avec un seul arrêt, ce qui explique peut-être en partie notre rythme lent. La gestion des pneus a donc été quelque chose d'important pour nous. Mais nous pensons toujours que tendres-mediums était le bon choix pour la course."

Leclerc a un temps envisagé l'idée d'effectuer un arrêt supplémentaire, toutefois la Scuderia a de son côté jugé que cela lui ferait trop de voitures à dépasser pour que cela soit viable. "Nous avons vu que la stratégie à un arrêt allait constituer la course la plus rapide. Donc notre plan principal était une course à un seul arrêt, tendre puis medium."

"Avec Charles, à un moment donné, il nous a bien demandé un 'plan C', c'était une solution qui consistait simplement à passer à deux arrêts parce qu'il savait que les pneus étaient problématiques. Mais il serait simplement reparti dans beaucoup de trafic, derrière sept voitures, et cela n'aurait pas été le bon choix. Donc, l'arrêt unique était le plan principal et je pense qu'au bout du compte, c'était le bon plan pour la course."