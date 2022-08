Binotto : Non, Ferrari n'a pas pris d'avance sur le développement en 2021

Si la Scuderia Ferrari n'a pas remporté la moindre victoire en 2020 ou en 2021, elle a renoué avec le succès cette saison, profitant de l'avènement d'une nouvelle réglementation technique faisant la part belle à l'effet de sol. À la trêve estivale, les bolides rouges comptent déjà huit pole positions à leur actif, mais "seulement" quatre victoires en raison de pépins de fiabilité, d'erreurs stratégiques ou encore de fautes de pilotage.

Se pourrait-il que Ferrari ait davantage progressé que la concurrence car Mercedes et Red Bull ont joué le titre mondial jusqu'au dernier Grand Prix 2021 ? Cette théorie ne tient pas debout, selon le directeur d'équipe Mattia Binotto, qui rappelle le fait que le développement 2022 était interdit jusqu'à fin 2020 ainsi que la lutte pour la troisième place du championnat des constructeurs entre McLaren et la Scuderia.

Lorsque Motorsport.com lui demande dans un entretien s'il a trouvé injuste que certains émettent l'hypothèse en question, Binotto répond : "Je ne trouve pas ça injuste, je trouve ça faux. La première raison est que nous avons tous commencé à développer la voiture 2022 exactement au même moment : c'était en janvier 2021, quand il a enfin été possible de commencer à simuler et à aller en soufflerie avec les nouvelles monoplaces. Avant ça, nous ne pouvions pas le faire. Ce n'est donc pas que nous avions anticipé le début du développement par rapport aux autres : nous avons tous commencé exactement au même moment."

"Ensuite, c'est une question de ressources et de priorité que l'on peut donner au projet. Peut-être que les deux voitures qui se battaient pour le titre 2021 ont dû consacrer plus de développements à 2021, mais nous l'avons fait également, car nous étions en lutte avec McLaren. Je pense que finir quatrième n'était pas notre objectif. Nous avons dû nous battre avec eux jusqu'à la fin du championnat et avons développé nos voitures au fil de 2021 également."

Carlos Sainz devant Charles Leclerc

Un gouffre sépare désormais Ferrari et McLaren en matière de performance, ce que Binotto considère comme la preuve du travail accompli à Maranello, dans le contexte du plafond budgétaire et des restrictions de tests aéro : "Nous n'avons certes pas autant focalisé le développement sur 2021 que Mercedes et Red Bull, mais à mon avis, ce n'était pas très différent des autres écuries sur la grille, et elles sont derrière."

"Nous nous battions avec McLaren et ils se battaient avec nous. Nous avions exactement les mêmes ressources, les mêmes options. Peut-être, comme nous, qu'ils ont donné la priorité à 2022, mais le résultat final est différent. Et à mon avis, c'est aussi parce qu'en 2020 et en 2021 nos performances n'étaient pas en phase avec les véritables capacités de cette écurie."

Objectif atteint

Malgré un début de saison très prometteur, Ferrari est désormais relégué loin derrière Red Bull au championnat, avec 80 points de retard pour Charles Leclerc sur Max Verstappen. Binotto préfère toutefois voir le verre à moitié plein, compte tenu des performances réalisées lors des saisons précédentes.

"Notre objectif était de renouer avec la compétitivité et de la conserver pendant la saison entière. Nous étions compétitifs au début et avons été capables jusqu'à présent de développer la voiture et de rester compétitifs. Donc oui, jusqu'à présent au moins, nous atteignons ce qu'étaient les objectifs initiaux."

Quant à savoir si la pression de la course au titre s'avère parfois trop intense, Binotto répond : "Je pense que la pression sera toujours là avec Ferrari. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas changer car cela fait partie de ce que représente la marque quant à ce qui a été accompli jusqu'à présent et à ce qu'en attendent les gens. Nous devons simplement composer avec la pression, car elle ne va jamais disparaître. Je pense que cela joue un rôle également : la capacité de l'équipe à composer avec la pression, à y rester imperméable et à rester concentré."

Propos recueillis par Jonathan Noble