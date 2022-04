Selon Binotto, Red Bull est toujours favori pour le titre

Ferrari a réalisé une entame de championnat parfaite, avec son premier doublé en Formule 1 depuis le Grand Prix de Singapour 2019. Mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers : dans une saison où la guerre au développement s'annonce sans merci, la hiérarchie pourrait être chamboulée tout au long de l'année.

De plus, l'évolution des voitures est compromise par le plafond budgétaire, ce qui signifie que les écuries ne peuvent plus gaspiller d'argent pour fabriquer de nouvelles pièces. Chaque amélioration apportée se doit d'être efficace. Mattia Binotto est conscient de cette difficulté, lui qui est convaincu que la F1-75 est capable d'aller encore plus vite. "Il y a encore du potentiel dans la voiture, c'est sûr", affirme l'Italien. "Mais nous devons la développer."

"Quand vous partez d'une bonne base et que vous apportez des évolutions, vous devez vous assurer que les améliorations vous permettent de faire un bond en avant. Cela est d'autant plus important avec le plafond budgétaire. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous n'aurons pas d'opportunités de développement illimitées, et quoi que nous fassions, nous devrons nous assurer qu'il s'agit bien des bonnes améliorations."

Malgré la victoire lors du Grand Prix de Bahreïn, Mattia Binotto reste convaincu que Red Bull est favori pour le titre, bien que la différence de vitesse soit très faible entre les deux écuries. "Je pense que les autres sont très, très forts", explique Binotto. "Ils ont prouvé qu'ils étaient très forts sur la qualification, et ça s'est joué sur des détails. En course, ils auraient pu être plus forts, mais ils ont vraisemblablement eu des problèmes de fiabilité ou quelque chose qui n'était pas parfait sur leur voiture, de ce que nous avons compris avec les messages radio. Sans cela, ils auraient été très rapides."

"Et si je regarde le premier relais de Max [Verstappen] sur des pneus usés, il gardait le rythme de Charles [Leclerc]. Nous ne devons pas oublier qu'ils sont Champions du monde, ils sont toujours favoris, et je pense que nous ne pouvons que faire de notre mieux. Djeddah, dans une semaine, peut être complètement différent, et je pense que nous devrons attendre quatre ou cinq courses pour voir la véritable hiérarchie."