Binotto refuse de "dramatiser" le double abandon Ferrari

Les choses semblent aller de mal en pis pour la Scuderia Ferrari depuis plusieurs courses, et quand ce ne sont pas les errements stratégiques ou les erreurs en piste, c'est la fiabilité qui s'en mêle. À Bakou, la situation a vite pris une tournure catastrophique puisque Carlos Sainz a été victime d'une défaillance hydraulique dès le début d'épreuve, avant que Charles Leclerc, qui avait repris les commandes du GP, ne subisse une défaillance laissant échapper un panache de fumée blanche derrière sa F1-75.

Un coup très dur pour l'écurie qui avait dominé le début de saison mais qui désormais n'en finit plus d'enchaîner les déconvenues. Pas de quoi faire s'effondrer Mattia Binotto, toutefois : le directeur de la Scuderia souhaite au contraire éviter les surréactions et maintenir la dynamique globale qui a permis à Maranello de rejouer les avant-postes cette saison.

"Je crois que tout d’abord, on ne s’était pas trop excité au début de saison, on ne va pas dramatiser non plus aujourd’hui", a-t-il lancé sur Canal+. "C’est vrai que c’est vraiment dommage ce qui s’est passé, je ne comprends pas pourquoi. On doit comprendre quels étaient les problèmes, essayer de les résoudre comme une équipe. Je crois qu’on doit rester unis, c’est tout ce qu’on doit faire. Les pilotes également peuvent jouer un rôle en cela, [pour] garder le mood, garder le bon esprit."

"En tant qu’équipe, on a fait du grand travail pour en arriver jusque-là aujourd’hui, on va continuer à travailler autant, et on sera encore plus forts dans le futur. Il faut de la patience parfois, y a un début de saison qui était positif, actuellement c’est un peu plus difficile mais ça peut tourner. Il y a surtout le futur, donc il faut qu’on regarde vers le futur, en étant toujours positif, avec l’envie de bien faire, et c’est avec l’envie de bien faire qu’on va pouvoir faire encore mieux dès qu’on en aura l’opportunité."

Puis, interrogé par Sky, il a ajouté : "[La fiabilité] est assurément une préoccupation, même avant de venir ici à Bakou, la fiabilité est un facteur clé dans la bataille, ainsi que la performance."



Mattia Binotto à Bakou

Quant au point de savoir si tous les problèmes étaient liés entre eux, et notamment avec les soucis rencontrés par les clients de Ferrari que sont Haas et Alfa Romeo, il a expliqué : "Je pense que nous devons d'abord comprendre et analyser ce qui s'est passé aujourd'hui, car tous les problèmes ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas encore honnêtement, je pense que nous devons prendre le temps d'analyser et de comprendre et peut-être que ces événements sont les mêmes que ceux du passé, peut-être pas, je n'ai pas encore la réponse."

"Je pense que certains sont clairement sans rapport. Carlos a eu des problèmes hydrauliques qui n'étaient pas les mêmes qu'à Barcelone, il y aura peut-être une solution très rapide. D'abord, comme d'habitude, nous devons garder nos passions, analyser et essayer de comprendre."

"Nous devons analyser ces problèmes [de Zhou Guanyu et Kevin Magnussen]. Je pense que celui de Zhou n'est pas lié à nos composants, mais c'est quelque chose à examiner. Dans l'ensemble, quoi qu'il arrive, il est toujours utile d'en connaître la raison, car nous fournissons les équipes des clients. Ce n'est pas une question d'économie mais plus un retour d'informations techniques, donc tout ce qui se passe est clairement utile et nous allons prendre le temps d'analyser ces éléments ainsi que ce que nous faisons pour les voitures rouges."

Dans tous les cas, la situation sur le plan comptable est terrible puisque la Scuderia accuse désormais 80 unités de retard sur Red Bull chez les constructeurs.