Binotto libéré de son rôle technique par la restructuration de Ferrari

Devenu directeur d'équipe chez Ferrari à la place de Maurizio Arrivabene en janvier 2019, Mattia Binotto a conservé pendant un an et demi la tête du département technique qu'il gérait depuis 2016. Cette organisation, pour l'instant, ne semble pas porter ses fruits, puisque la Scuderia connaît son pire début de saison depuis 2009 : elle n'a marqué que 43 points sur les quatre premiers Grands Prix.

Or, Ferrari a annoncé la semaine dernière la restructuration de son département technique, avec la création d'un nouveau groupe chargé du développement de la performance, mené par Enrico Cardile. Ce remaniement va permettre à Binotto de se concentrer sur son rôle de leader.

"Cela a pris du temps d'assurer que le département technique soit réorganisé", explique Binotto. "Ce n'est pas quelque chose que l'on fait en une journée. Maintenant que nous avons des personnes au bon poste, qui ont des responsabilités et sont capables de faire le bon travail, je suis en mesure de ne plus rien faire en tant que directeur technique. Il y a d'autres gens qui le font. Ils ont des objectifs clairs. Ils sont également enthousiastes et concentrés sur les objectifs qu'ils doivent atteindre. De mon côté, il y a beaucoup de choses que je dois faire. Je garde bien sûr un œil sur eux, je m'assure qu'ils soient dans la bonne position pour avoir des résultats."

Déléguer ses responsabilités au sein du département technique ne semble pas avoir été difficile pour l'Italien : "Je pense qu'en fin de compte, il s'agit de gérer une entreprise entière. La Scuderia a une grande envergure, toutes les tâches sont donc très prenantes. Il n'y a pas le temps de tout faire, de toute façon."

Malgré les résultats très décevants de Ferrari en ce début de saison, le président de la marque au cheval cabré, John Elkann, a réaffirmé son soutien aux dirigeants de la Scuderia. "C'est certainement difficile, mais c'est également un honneur, nous ne devrions pas l'oublier", souligne Binotto au micro de Channel 4. "Si l'on y repense, nous avons connu des saisons compétitives. Nous ne sommes pas du tout compétitifs aujourd'hui, mais je suis sûr que nous pouvons inverser la tendance à l'avenir."

"Il est important d'avoir le soutien des membres du conseil d'administration, de notre président, notre PDG. Je pense que nous partageons la même vision, les mêmes objectifs. Nous savons avoir besoin de patience. Il n'y a pas de solution miracle, nous essayons donc simplement de renforcer l'écurie."

Related video