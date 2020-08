Binotto : Le tête-à-queue de Vettel, plus coûteux que la stratégie

Sebastian Vettel a terminé le GP du 70e Anniversaire à la 12e place, après une course débutée à la 11e position. L'Allemand est parti seul à la faute dans le premier tour, tombant au dernier rang, avant d'être mis, en seconde partie de course, sur une stratégie qui n'avait selon lui "aucun sens" avec un second relais en pneus durs d'à peine 10 tours, qui l'a finalement placé dans le trafic.

Après avoir vivement critiqué son écurie à la radio, le quadruple Champion du monde a enchaîné à sa sortie du cockpit. Du côté de Mattia Binotto, on estime que c'est plutôt le tête-à-queue de début de course qui a été préjudiciable. "Je ne pense pas que Sebastian a perdu la foi", a-t-il déclaré à Sky Italia.

"Il traverse un moment difficile en qualifications et lors des deux dernières courses, où il n'a pas eu de confiance en la voiture. Ici, il est parti en tête-à-queue en mettant ses roues sur le vibreur, et la course a été rendue plus difficile."

"Je pense honnêtement qu'il y a peu à dire sur les stratégies. Nous [étions en avance] peut-être de quelques tours avec la décision qui lui a fait perdre la position au profit de [Kimi] Räikkönen. Mais nous savions qu'il allait la récupérer sans perdre de temps. Cela a permis à Charles [Leclerc] de poursuivre son comeback. Dans l'ensemble, c'était le bon choix pour l'équipe et nous ne pensons pas avoir pénalisé Sebastian."

"Il a repris [la position] immédiatement, il n'aurait pas pu faire un overcut sur [Daniil] Kvyat, parce qu'il était aussi rapide que lui à ce moment-là, et ensuite il a fait l'undercut sur [Carlos] Sainz. Sa course a été compromise au départ, et je pense que ça a été la clé, pas la stratégie choisie."

Treizième du championnat pilotes après cinq manches et 10 points au compteur, Sebastian Vettel connaît son pire début de saison depuis sa toute première année en Formule 1, avec Toro Rosso en 2008.

Avec Luke Smith et Giacomo Rauli