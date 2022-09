BMW "absolument pas intéressé" par la F1 actuellement

En 2026, la Formule 1 va se doter d'une nouvelle réglementation moteur visant à simplifier les unités de puissance actuelles tout en accentuant l'importance de l'énergie d'origine électrique et en généralisant l'usage d'un carburant 100% durable. Ces caractéristiques ont été de nature à attirer le groupe Volkswagen, qui fera son retour en F1 via Audi au moins, en attendant de voir si l'échec des discussions entre Red Bull et Porsche sonne le glas de la candidature de la marque de Stuttgart.

Dans le même temps, Honda, qui a officiellement quitté la discipline en fin de saison passée mais demeure un partenaire essentiel de Red Bull, verrait d'un bon oeil de revenir en tant que constructeur à part entière à l'horizon 2026.

Avec Mercedes déjà en discipline reine, BMW est finalement le dernier grand groupe allemand non lié à la Formule 1. Toutefois, dans une interview accordée à la publication sœur de Motorsport.com, Motorsport-Total.com, des responsables de la firme ont assuré que la discipline reine n'était pas au programme. Andreas Roos, le directeur de BMW M Motorsport, a en effet déclaré que l'absence de la F1 n'était "pas un problème" car BMW n'était "absolument pas intéressé pour le moment".

"Je pense qu'il faut également être réaliste", a déclaré Roos, qui a succédé à l'actuel directeur de l'équipe Aston Martin en F1, Mike Krack, en tant que patron de la compétition automobile de BMW. "En Formule 1, il faut beaucoup investir, et avant de pouvoir récupérer cet investissement, il faut connaître beaucoup de succès pendant très longtemps. Nous sommes donc heureux du grand portefeuille de projets que nous avons actuellement dans le sport automobile."

Le dernier engagement de BMW en F1 a eu lieu entre 2000 et 2009, en travaillant d'abord avec Williams avant de faire de Sauber son équipe d'usine à partir de 2006. L'équipe BMW Sauber a remporté une victoire lors du Grand Prix du Canada 2008 avant son retrait soudain de la discipline à la fin de l'année 2009.

Pour BMW, la priorité actuelle est le programme LMDh, avec une voiture qui va faire ses débuts en IMSA l'année prochaine avant de rejoindre le WEC et les 24 Heures du Mans à partir de 2024. "Nous sommes pratiquement déjà pleinement dans l'électrification et la transformation vers l'électrification", a expliqué Roos. "Le LMDh s'y inscrit parfaitement, et pas seulement en 2026, lorsque la Formule 1 ira dans cette direction. De ce point de vue, c'est le bon moment pour nous de nous lancer dans le LMDh."

Frank van Meel, le PDG de BMW M Motorsport GmbH, reconnaît la valeur marketing et la portée de la présence en F1, mais précise que sa marque ne "fait pas du sport automobile uniquement pour des raisons marketing". "Nous voulons faire dériver quelque chose vers les [voitures de] série et le développer en commun", a-t-il déclaré. "C'est pourquoi le LMDh est clairement plus important pour nous que la Formule 1. C'est trop loin de nos produits de série M, mais aussi trop loin dans le temps par rapport à l'électrification."

Avec Sven Haidinger