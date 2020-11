Photos - Une BMW Sauber de 2009 mise en vente

L'équipe Sauber, qui exploite son écurie sous la bannière Alfa Romeo Racing depuis la saison dernière, fêtait dimanche son 500e Grand Prix en Formule 1. Par le passé, l'équipe suisse a été associée à un autre constructeur, BMW, avec à la clé une victoire décrochée en 2008 par Robert Kubica au Canada.

Spécialiste de la vente de F1 historiques, la société Officina Caira a ajouté à son catalogue un modèle de la F1.09. Il s'agit de la dernière monoplace de l'ère BMW à Hinwil, puisque le constructeur allemand avait décidé de quitter la discipline à l'issue de la saison. Répondant à l'époque à une toute nouvelle réglementation, ce modèle avait été présenté le 20 janvier 2009 sur le circuit de Valence, en Espagne. Elle était confiée à Robert Kubica et Nick Heidfeld.

Le modèle proposé à la vente – dont le prix de départ n'est pas affiché – n'est en revanche pas un exemplaire de course mais un modèle "showcar", doté d'un moteur V8 BMW factice. Le châssis avait été conçu par Christoph Zimmermann, sous la direction technique de Willy Rampf.

La saison 2009 de BMW Sauber fut toutefois compliquée et loin des espérances de l'écurie. Heidfeld et Kubica avaient terminé 12e et 13e du championnat pilotes et l'équipe à la sixième place du championnat constructeurs avec deux podiums à la clé : une deuxième place pour le pilote allemand en Malaisie, et une autre deuxième place pour le pilote polonais au Brésil.

La mise en vente de ce châssis permet de redécouvrir une monoplace de l'époque d'un peu plus près, grâce à la publication de plusieurs clichés.

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.