Au bord des larmes vendredi, Mazepin vit une "période assez difficile"

Nikita Mazepin était particulièrement secoué après les qualifications du Grand Prix de São Paulo puisque le pilote Haas avait les larmes aux yeux en parlant de sa performance lors de l'interview d'après-séance. Des images qui ne sont pas passées inaperçues sur les réseaux sociaux. Le lendemain, Mazepin a été questionné sur ce moment et a donc révélé l'origine de son émotion.

"Je traverse une période assez difficile depuis plusieurs courses, ce n'est pas simplement dû à l'équilibre de la voiture, il y a aussi des choses qui se passent en interne", a-t-il indiqué. "Donc les résultats sont beaucoup plus importants en ce moment. Lorsque l'on est si proche de boucler un super tour dans la voiture que nous avons actuellement, que l'on en fait trop et que l'on perd ce tour, ça fait mal."

Mazepin a ajouté : "On saute de la voiture et on n'a que quatre minutes environ avant d'aller parler aux journalistes qui posent des questions rappelant ces souvenirs. Quand on sait ce que le résultat aurait pu être différent, c'est tout simplement triste. Il n'y a pas grand-chose d'autre dans ma vie à part la course. En fait, il n'y a rien d'autre. Je risque ma vie pour cela et je suis contrarié quand les choses se passent mal, ce qui est normal."

Concernant la situation de Haas en interne, Mazepin a révélé que l'écurie était en train de "se restructurer" avec "des personnes qui arrivent et qui s'en vont au cours des dernières courses". Par ailleurs, le Russe a organisé un match de football pour les membres de l'équipe lors du Grand Prix de Mexico et a assisté au pot de départ de l'un d'entre eux après la course.

"Je sais que certaines personnes qui sont autour de moi cette année ne prévoient pas de rester pour l'an prochain", a continué le Russe. "J'apprécie l'environnement dans lequel je suis. Depuis le début de l'année, je suis entouré par des personnes belles et honnêtes. Malheureusement, mon ingénieur est parti pour une autre équipe la semaine dernière et il n'a pas été le seul. Donc oui, c'est difficile."

Avec un score toujours vierge, Mazepin occupe la dernière place du championnat

S'il n'a pas souhaité indiquer quels membres de Haas étaient partis, Mazepin a expliqué que son "équipe d'ingénieurs n'était plus la même depuis [le Grand Prix de] Turquie". Cette restructuration lance donc un autre défi à Mazepin, qui a souffert d'un problème de châssis plus tôt dans l'année et qui continue de souffrir de la comparaison face à son coéquipier Mick Schumacher.

"C'est vraiment difficile parce que ce n'est pas comme un travail de bureau où vous pouvez venir, faire quelques trucs et repartir", a déclaré le Russe. "Pour réussir dans la course, je sais ce qu'il faut. Il faut un lien spécial avec les gens qui travaillent, ils se cassent le cul pour vous (sic) et vice-versa. C'est ce genre de dynamique qui permet d'aller de l'avant. Et c'est quelque chose qui m'a permis d'obtenir de bons résultats les années précédentes."

"Mais lorsque le mécanicien qui travaille directement avec vous est remplacé, vous n'avez probablement pas le temps de vous adapter. Alors, l'appui-tête se détache comme à Austin et, même si la course n'est pas terminée, elle l'est en quelque sorte parce qu'il est difficile de rebondir quand on fait un arrêt au stand inutile qui coûte 25 secondes. [...] Mais bon, je suis déjà passé par là et j'en sortirai plus fort que jamais."