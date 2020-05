Boris Johnson demande à son gouvernement d'aider Silverstone

Silverstone s'accroche et pourrait en récolter les fruits. Selon un article du Times, le Premier ministre britannique Boris Johnson aurait demandé à son gouvernement de faciliter la tâche des organisateurs en créant une dérogation aux mesures de quarantaine pour la Formule 1. Une source a confirmé que le sujet avait bel et bien été discuté la semaine dernière lors d'une réunion de cabinet.

Il y a quelques jours, le Royaume-Uni a officialisé la mise en place à partir du 8 juin de mesures de quarantaine pour lutter contre la propagation du COVID-19. Ainsi, toute personnes arrivant sur le territoire en provenance de l'étranger devra se soumettre à un isolement de 14 jours. Une liste d'exemptions a ensuite été publiée, mais la Formule 1 n'en faisait pas partie.

Le gouvernement britannique n'a accordé aucune dérogation pour le sport professionnel, redoutant la pression que cela aurait pu déclencher de la part d'autres secteurs d'activité. Néanmoins, Boris Johnson souhaiterait soutenir le sport automobile anglais, conscient de l'importance qu'a la F1 dans son pays avec de nombreux emplois. "Nous travaillons de manière constructive avec le gouvernement sur une reprise sûre de la saison, et ces discussions sont en cours", fait savoir un porte-parole de la Formule 1 à Motorsport.com.

La porte semblait déjà s'ouvrir pour un assouplissement des règles de quarantaine autour du 29 juin, alors qu'il a toujours été dit que la mesure serait réévaluée toutes les trois semaines. Si tel était le cas, cela permettrait notamment aux écuries Ferrari, Alfa Romeo et AlphaTauri, non basées en Grande-Bretagne, de pouvoir venir disputer le Grand Prix sans observer de quarantaine. Mais plus largement, cela faciliterait la mise en place du calendrier alternatif souhaité par la F1, en se déplaçant d'un pays à l'autre sans allonger les délais.

Désormais, les deux dates envisagées pour le double Grand Prix de Grande-Bretagne sont celles du 26 juillet et du 2 août. Toute la problématique est de s'organiser sans certitude, malgré l'optimisme qui règnerait autour d'un assouplissement de la quarantaine à partir de la fin du mois de juin. Si une dérogation intervenait en amont de cette date, il serait alors beaucoup plus facile d'anticiper la tenue des deux manches.

Pour ne prendre aucun risque, le choix pourrait se porter sur des dates plus éloignées. "Nous avons nos dates initiales mi-juillet et fin juillet mais nous avons un degré de flexibilité en août", expliquait hier à Sky Sports le directeur du circuit de Silverstone, Stuart Pringle. "Je ne crois pas que ce sera un problème de trouver des dates pour deux courses. Ce dont nous avons besoin, c'est du feu vert du gouvernement, et ça prendra du temps."

Avec Adam Cooper