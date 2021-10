Räikkönen pas effrayé par les bosses d'Austin

Ce week-end, la Formule 1 revient aux États-Unis pour la première fois depuis 2019. Le circuit d'Austin fait son retour au calendrier et il est accompagné de ses célèbres bosses. En raison de l'instabilité du terrain sur lequel le tracé texan a été conçu, les ondulations du tarmac sont omniprésentes et peuvent difficilement être corrigées. Cette année cependant, les bosses occupent une place beaucoup plus importante dans le débat à la suite du Grand Prix des Amériques MotoGP, qui s'est tenu début octobre.

Les pilotes deux roues ont fortement critiqué l'état du circuit tout au long du week-end, allant jusqu'à évoquer l'annulation de l'épreuve pour raison de sécurité. Si le week-end s'est finalement déroulé sans encombres, les pilotes n'ont pas décoléré et ont obtenu un resurfaçage de la piste pour l'an prochain.

C'est désormais au tour de la Formule 1 de dompter les bosses d'Austin. Des travaux ont été réalisés ce mois-ci pour lisser la piste mais ils n'ont pas éliminé toutes les imperfections du circuit. Ainsi, Pierre Gasly se prépare à vivre un week-end "compliqué".

À l'inverse, Kimi Räikkönen n'est pas inquiété par les bosses. Interrogé en conférence de presse, le vainqueur de l'édition 2018 du Grand Prix des États-Unis ne s'attend pas à vivre un calvaire car le MotoGP est parvenu à organiser une course malgré un niveau de sécurité beaucoup plus faible.

"[Les bosses] sont là tous les ans, elles sont un peu plus prononcées lors de certaines années et un peu moins lors d'autres", analyse Räikkönen. "Vous savez, ce n'est pas comme si nous n'avions pas de bosses sur les autres circuits. Évidemment, certaines pistes sont plus lisses parce qu'elles ont peut-être été resurfacées mais ça devrait aller. Si les gars du MotoGP arrivent à faire la course [à Austin], ça ne devrait nous poser aucun problème. Je suis sûr que c'est beaucoup plus effrayant de rouler sur une bosse avec deux roues qu'avec nos voitures, surtout avec l'appui aérodynamique. On les sentira mais ça ira."

Fernando Alonso rejoint l'avis de son ancien rival pour le titre mondial. L'Espagnol estime que le circuit d'Austin est davantage adapté à la Formule 1 et compte sur les récents travaux pour ménager ses vertèbres.

"Je pense que c'est un très bon circuit pour la performance d'une F1, l'aérodynamique de ces voitures convient parfaitement au premier secteur et aux virages rapides", commente le pilote Alpine. "Il y a quelques bosses, oui. C'était très bosselé il y a deux semaines en MotoGP, ils ont effectué quelques travaux à certains endroits donc je m'attends à de meilleures conditions lorsque nous prendrons la piste. Mais les bosses font aussi partie du caractère du circuit."