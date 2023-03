Bottas et Alfa Romeo signent "un début de saison solide"

Discret, solide et efficace, Valtteri Bottas a concrétisé un week-end positif pour Alfa Romeo en ouverture de la saison, à Bahreïn. Certes l'écurie italo-suisse avait échoué samedi à atteindre la Q3, mais la course livrée par ses pilotes a été plutôt convaincante et son leader finlandais a fait le travail. Tout en profitant des opportunités créées par l'abandon de Charles Leclerc ou les déboires de Lando Norris et Esteban Ocon, il a franchi la ligne au huitième rang, apportant quatre premières unités précieuses à son écurie au championnat.

"Je suis vraiment satisfait de notre course : quatre points, c'est une belle récompense pour l'équipe et ça démontre que tout le travail à l'usine durant l'hiver paye", se réjouit Valtteri Bottas. "On a montré que l'on avait une bonne voiture en course et que l'on pouvait se battre avec les écuries autour de nous. C'est un début de saison solide mais le travail n'est évidemment pas terminé : on doit continuer à progresser, continuer à redoubler d'efforts. Je sais que tout le monde à Hinwil travaille pour apporter des évolutions à notre voiture."

"Ma course a été bonne, un peu calme par moments. Le départ était vraiment important, gagner des places dans le premier tour était crucial car c'était très homogène et difficile de dépasser. On est partis de manière agressive, que ce soit en piste ou au niveau de la stratégie, et c'était vraiment la bonne chose à faire. On a aussi dû être intelligents et choisir nos batailles pour s'assurer de préserver les pneus pour le moment où on en aurait besoin. Ça s'est avéré crucial à la fin, quand on s'est rapprochés de Gasly."

Zhou Guanyu, parti 13e juste derrière son coéquipier, a également été un temps en lice pour aller chercher un point. Une fois qu'Alfa Romeo a compris que le Chinois n'y parviendrait pas, la décision a été prise de chausser des pneus tendres pour signer le meilleur tour en course. "C'était important pour voler un point à nos concurrents", souligne Valtteri Bottas, préfigurant une lutte particulièrement intense cette saison en milieu de grille. "Il a fait du bon boulot et ça montre à quel point on travaille bien collectivement."

Alfa Romeo quitte Bahreïn au cinquième rang du championnat constructeurs, avec plus de points qu'Alpine (2) et McLaren (0), "le maximum que l'on pouvait espérer" selon son chef de file Alessandro Alunni Bravi. "Ce résultat est conforme à ce que l'on attendait après les essais de la semaine dernière et les données récoltées en essais libres", conclut-il.

LIRE AUSSI : Les notes du GP de Bahreïn 2023