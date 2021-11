Bottas chez Alfa Romeo dès les essais d'Abu Dhabi ?

Recruté par Alfa Romeo pour plusieurs saisons à partir de 2022, Valtteri Bottas va entamer un nouveau chapitre de sa carrière ; pour le Finlandais de 32 ans, ce ne sera que la troisième écurie dans l'élite après Williams et Mercedes.

Bottas va donc quitter l'écurie anglo-allemande après cinq ans de bons et loyaux services et bénéficierait grandement de pouvoir participer aux essais des pneus 18 pouces utilisés l'an prochain, qui auront lieu à la suite du Grand Prix d'Abu Dhabi les 14 et 15 décembre, avec Alfa Romeo. Encore faut-il que Mercedes le libère de son contrat ; un porte-parole de la marque à l'étoile a indiqué à Motorsport.com qu'il n'y avait pas de raison de se dresser en travers du chemin de Bottas et que la question était actuellement étudiée.

Directeur de l'écurie Alfa Romeo, Frédéric Vasseur a confirmé cette information. "Il faut que nous discutions avec Mercedes et bien sûr que nous trouvions un accord là-dessus", a-t-il déclaré à Motorsport.com. "J'espère que nous trouverons quelque chose. Un contrat est un contrat, et il a un contrat jusqu'à la fin de l'année, alors il faut trouver une solution."

"Même si la voiture sera complètement différente l'an prochain, c'est un bon exercice pour les deux parties de faire ça et d'avoir l'expérience de travailler ensemble. Je pense que cela a du sens qu'il fasse les essais pour nous, et ce sera une bonne opportunité. Il s'agit davantage de construire la relation entre l’équipe et le pilote."

Bottas, lui, a déjà fait connaissance avec sa nouvelle équipe en se rendant sur le site de Hinwil (Suisse) il y a quelques semaines. "C'est une bonne usine, ils ont toutes les infrastructures nécessaires pour devenir une équipe compétitive. Je crois qu'ils n'ont pas vraiment développé la voiture de cette année, alors je ne m'attends pas à beaucoup de progrès de leur part cette année. Je pense qu'ils attendent l'année prochaine depuis janvier", conclut le Finlandais, actuel troisième du championnat avec 185 points au compteur, soit 17 fois plus que les onze unités d'Alfa Romeo.

Avec Adam Cooper