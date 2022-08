Pourquoi Bottas est plus à l'aise avec l'Alfa qu'avec les Mercedes

Le passage de Valtteri Bottas chez Mercedes entre 2017 et 2021 l'a vu alterner le bon et le moins bon en termes de performances. La saison passée a plutôt penché du côté du moins bon, et a conclu une aventure lors de laquelle le Finlandais ne s'est globalement pas senti à l'aise avec la configuration la plus rapide des monoplaces qu'il a eu à disposition.

À l'inverse, l'Alfa Romeo, certaines moins performante, lui offre de base un point de départ à partir duquel il parvient à mieux avancer. "J'ai l'impression que par le passé, assez souvent, les réglages qui étaient théoriquement les plus rapides n'étaient pas nécessairement les plus agréables, les plus faciles à utiliser ou les plus adaptés à mon style de pilotage", a déclaré celui qui faisait équipe avec Lewis Hamilton.

"Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que, pour moi au moins, ça correspond un peu plus. Au niveau du point de départ du set-up qui nous semble être le meilleur, en théorie, elle se comporte déjà assez bien. Et puis, quand nous l'affinons à partir de cela, alors elle devient encore meilleure."

Pour autant, estime-t-il mieux piloter cette saison ? "C'est assez difficile à mesurer, car évidemment tout est nouveau cette année. Mais pour ce qui est de mes sensations dans la voiture, je me sens vraiment à l'aise. Je dirais que Monaco, et surtout Bakou, ont été des courses difficiles."

"Je ne crois pas avoir encore atteint mon pic en tant que pilote, en tant qu'individu. [...] Donc je suis toujours en train d'apprendre. C'est la beauté de cette discipline, si vous voulez toujours apprendre. Et je suppose que ça dépend aussi de l'atmosphère et de l'environnement, et tout. Oui, pour moi, ça marche. Et j'aime vraiment cette voiture. Je peux la régler comme je le veux."

Après 13 Grands Prix cette saison, Valtteri Bottas figure en neuvième place du classement pilotes et compte 46 points, contre cinq pour son équipier Zhou Guanyu. Le meilleur résultat du Finlandais est une cinquième place acquise lors du GP d'Émilie-Romagne, à Imola.