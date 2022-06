Bottas s'attend à mieux alors qu'Alfa Romeo préserve ses évolutions

Compte tenu du profil atypique du circuit de Bakou, qui accueille ce week-end le Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1, la plupart des équipes ont apporté de nouvelles pièces pour relever ce défi aérodynamique. C'est notamment le cas d'Alfa Romeo, néanmoins l'équipe italienne a dû faire preuve de précaution lors des essais libres du vendredi.

Puisque la marque au Biscione ne dispose que de très peu de pièces de rechange et que le risque d'accident à Bakou, un circuit en pleine ville, est particulièrement élevé, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu n'ont pas roulé avec les nouvelles pièces en EL1 et en EL2. En conséquence, les deux machines arborant une livrée unique ce week-end n'ont pas pu se sortir de la seconde moitié du classement, toutefois Bottas s'attend à réaliser de nets progrès lors des qualifications de samedi.

"Je ne pense pas que ce soit une représentation fidèle de notre situation", a confié à Motorsport.com le pilote finlandais, classé 15e en EL2. "Le fait est que nous n'avons pas encore toutes les meilleures pièces sur la voiture. Aussi, dans mon dernier tour [rapide], j'avais quatre dixièmes d'avance mais j'ai tout perdu en bloquant les roues, donc j'aurais été un peu plus proche [du top 10]. Avec toutes les améliorations que nous pouvons faire pour demain, ça va être extrêmement serré. Nous avons fait pas mal de changements de réglages [vendredi] et vers la fin ça allait beaucoup mieux."

Valtteri Bottas n'a pas fait mieux que le 15e temps en EL1 et en EL2 à Bakou

"Nous n'avons pas beaucoup [de rechange pour les nouvelles pièces], il y a toujours un risque sur ces circuits urbains. J'espère qu'elles nous aideront un peu à progresser. Mais nous devons aussi trouver plus [de performance] que ça. Je suis sûr qu'on peut le faire et je sais que nous pouvons encore améliorer les réglages. C'est un circuit assez sensible mais une fois que l'on a les bons réglages, on peut gagner beaucoup de temps."

Habituellement distancé par son coéquipier, Zhou n'était cette fois-ci pas très loin de Bottas. Le pilote chinois s'est en effet classé seizième des deux séances d'essais, en ayant accusé au maximum 149 millièmes de retard sur le meilleur temps de son chef de file. De quoi redonner confiance au rookie après une série de courses compliquées.

"Les résultats n'ont évidemment pas été excellents lors des dernières courses", a-t-il commenté pour Motorsport.com. "Mais au niveau du rythme, on a clairement recollé à mon coéquipier, on a comblé l'écart. Donc c'est bien de voir que nous étions très proches lors des deux séances [vendredi]. Je pense que l'objectif principal de l'équipe était de trouver un peu plus de rythme."

Performant dans un dernier secteur composé de virages lents au GP d'Espagne, Alfa Romeo s'attendait à briller au GP de Monaco, il y a deux semaines, mais est tombé de haut avec une élimination en Q1 pour Zhou en en Q2 pour Bottas. Une question demeure donc : le scénario de la Principauté va-t-il se répéter ce week-end à Bakou, sur un autre circuit aux virages lents ?

Selon Bottas, des leçons ont été tirées après l'échec de Monaco et le Finlandais a de bonnes raisons de croire à un bon résultat en Azerbaïdjan : "En tant de circuit urbain, Monaco n'a certainement pas été tendre envers notre voiture. Mais je pense que nous avons appris pas mal de choses avec les réglages. Donc si nous pouvons tout faire bien [samedi], je reste optimiste : nous devrions être en mesure de nous battre pour une place en Q3. Et comme toujours, je pense que le rythme de course devrait être bon. Je suis donc encore optimiste pour ce week-end."

Propos recueillis par Adam Cooper