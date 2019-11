Bottas a pris le volant d'une DS3 WRC

Entre les Grands Prix du Brésil et d'Abu Dhabi, Valtteri Bottas s'est offert une parenthèse au volant d'une Citroën DS3 WRC, lors d'une séance d'essais visant à préparer sa participation à l'épreuve Rallycircuit, dans une dizaine de jours.

Le Finlandais a ainsi découvert les portions qui seront utilisées par l'épreuve sur le Circuit Paul Ricard, à savoir le tracé de 5,8 km mais aussi la piste karting et le Driving Center. La DS3 WRC qu'il pilotait était préparée par la structure française PH Sport.

"Mon principal objectif pour Rallycircuit c’est vraiment de prendre du plaisir !" a confié Bottas. "Je connais très bien le Circuit Paul Ricard pour y venir depuis tout jeune et désormais pour le Grand Prix de Formule 1, mais là ce sera vraiment différent au volant d’une WRC et avec des configurations de piste originales. Aujourd’hui je pense avoir bien exploité ces quelques heures de tests et je suis impatient de prendre le départ dans deux semaines."

Utilisez les flèches ci-dessous pour découvrir les photos de ces essais.