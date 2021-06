Bottas ne pense pas être allé trop loin avec son message radio

Valtteri Bottas était dans le bon wagon pour rallier l'arrivée dans le top 3 au Grand Prix de France. Toutefois, la course du Finlandais et celle de son coéquipier, Lewis Hamilton, a basculé lorsque Max Verstappen a regagné les stands pour la seconde fois. Pour Mercedes, copier la stratégie de Red Bull aurait signifié la fin des rêves de victoire. Alors, il a été décidé de laisser Hamilton et Bottas poursuivre leur effort sur la piste avec des pneus durs usés.

Le pari a presque marché pour Hamilton, puisqu'il a réussi à tenir tête à Verstappen jusqu'à l'avant-dernier tour. En revanche, Bottas a été facilement avalé par le Néerlandais mais aussi par la deuxième Red Bull de Sergio Pérez. Le Mexicain est parvenu à s'emparer de la dernière place sur le podium à la suite d'une manœuvre impressionnante dans le virage de Signes.

Réalisant que le podium lui avait échappé en raison de la stratégie à un arrêt, Bottas a violemment réagi dans une communication radio avec son stand : "Pourquoi est-ce que personne ne m'écoute quand je dis qu'il va falloir faire deux arrêts ?", a-t-il hurlé avant d'ajouter quelques jurons. Une fois sa colère redescendue, après la course, Bottas a expliqué s'être énervé car Mercedes n'a pas pensé à changer la stratégie pour effectuer deux arrêts.

"Je pense que la stratégie gagnante était un double arrêt, c'est facile à dire après coup mais c'est ainsi", a-t-il lancé au micro de Sky Sports. "Je pense que nous étions trop concentrés sur l'arrêt unique en pensant que c'était le meilleur choix, mais ce n'était pas le cas. Je n'avais plus de pneus à l'avant dans les 10 à 15 derniers tours, donc j'essayais simplement de rallier l'arrivée. Le dernier relais n'était pas amusant."

Valtteri Bottas est-il allé trop loin en laissant parler ses vives émotions si publiquement ? Le Finlandais n'est pas de cet avis. "J'ai dit très clairement ce que je pensais", a-t-il précisé à Motorsport.com. "J'ai suggéré un double arrêt plus tôt dans la course, mais l'équipe a opté pour un seul arrêt et nous en sommes arrivés là. J'étais une proie facile. Bien sûr, j'ai fait tout ce que je pouvais mais les pneus étaient complètement morts, donc je n'avais aucune chance [de finir sur le podium]. Nous pensions que les pneus tiendraient beaucoup plus longtemps que ça. Si j'avais fait deux arrêts, nous aurions été sur le podium et nous nous serions battus pour la victoire."

Avec Adam Cooper

