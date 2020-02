Contrat 2021 : Bottas espère rapidité et discrétion

À l'heure d'entamer sa quatrième saison sous les couleurs de Mercedes, l'histoire se répète pour Valtteri Bottas. Une fois encore, le Finlandais débute l'année avec en sa possession un contrat valable uniquement pour la campagne en cours. Inévitablement, la question de son avenir se posera très vite et ses résultats seront scrutés en conséquence. Cette situation, bien qu'il y soit malgré lui habitué, l'ex-pilote Williams souhaite qu'elle soit mieux gérée, notamment en gardant le sujet davantage sous la table. L'an passé, Mercedes avait publiquement évoqué son dilemme entre la possibilité de prolonger Bottas et celle de titulariser Esteban Ocon. Toto Wolff avait plusieurs fois fait part de son tiraillement, ce qui n'avait pas forcément facilité la vie de son pilote.

"J'ai appris comment gérer ça, et l'équipe a dit qu'elle avait appris également", confie Bottas. "Il y avait un peu trop de discussions inutiles en dehors de l'équipe. Tout aurait dû rester en interne. Je crois que ça rend les choses plus faciles, et il est certain que nous avons appris que, plus les décisions sont prises tôt, mieux c'est. Si on laisse traîner ça jusqu'en août ou septembre, ça s'accumule et ça devient une distraction. Si les choses sont faites deux mois plus tôt, c'est beaucoup plus simple, sinon la spéculation ne fait que croître. Nous avons appris, c'est sûr, et j'espère que nous pourrons faire quelque chose avant ça, mais nous verrons."

La saison dernière, Mercedes avait finalement officialisé la prolongation de Valtteri Bottas à la toute fin du mois d'août, après avoir trouvé une porte de sortie pour Esteban Ocon chez Renault. La difficulté réside dans le bon timing à trouver en ce qui concerne les discussions contractuelles, alors que l'écurie Championne du monde doit également gérer l'avenir de Lewis Hamilton. Si Bottas espère un dénouement plus rapide que l'an passé, il est évidemment trop tôt pour en discuter.

"Naturellement, on veut commencer à discuter assez rapidement, mais à ce moment de l'année, ça n'a pas vraiment d'intérêt", reconnaît-il. "Il est trop tôt. Nous sommes très occupés à nous concentrer sur la performance. Mais nous avons de bonnes relations avec Toto et tout le monde dans l'équipe, donc lorsque ce sera le moment, nous pourrons discuter ouvertement. Je suis certain que nous avons tous les deux appris l'an dernier dans la manière de faire, de communiquer, etc. Il est certain que ça peut se faire de manière un peu plus fluide, avec moins de choses qui se passent autour, moins de gros titres, etc."

Related video