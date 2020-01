Bottas veut que Mercedes n'ait pas à réfléchir sa prolongation

Valtteri Bottas a remplacé Nico Rosberg dans la meilleure équipe du plateau après que l'Allemand a pris une retraite surprise, et le Finlandais de 30 ans enchaîne depuis les contrats d'un an, durant lesquels il a permis à Mercedes de remporter trois couronnes constructeurs, même s'il n'a pas réussi à viser le titre pilotes.

Plus récemment, il a été préféré au protégé de l'écurie allemande, Esteban Ocon, pour un baquet en 2020 aux côtés de Lewis Hamilton, tandis que le Français s'est dirigé vers Renault avec un contrat de deux ans. Cependant, tous les pilotes des équipes de pointe, à l'exception de Charles Leclerc, seront en fin de contrat à la fin de cette saison, et Bottas devra encore se battre pour garder sa place.

"C'est mon objectif, c'est certain, car j'aime travailler avec cette équipe", a déclaré Bottas. "Donc je vais essayer de faire cela, c'est certain. Mais je pense que ça pourrait encore être intéressant, même de mon côté, puisque je suis en fin de contrat l'an prochain. Je regarderai si d'autres opportunités se présentent. Nous verrons l'an prochain, on ne sait jamais ce qui va se passer dans les six mois à venir. Beaucoup de choses peuvent se produire, mais ce sera intéressant. Évidemment, mon objectif est de faire que l'équipe n'ait pas à réfléchir, et espérer plus d'un an sur le contrat."

Bottas avait déclaré l'année dernière que le manque de sécurité quant à son poste, une sécurité que lui apporterait un contrat pluriannuel, commençait à lui peser, alors que son directeur Toto Wolff avait jugé que l'équipe devait trouver "une meilleure manière de gérer" la situation du Finlandais en interne et ses futurs contrats avec la structure Championne du monde.

"Vous voulez être dans une bonne position, autant que possible", poursuit l'ancien pilote Williams. "Il est désormais temps de signer de belles performances jusqu'à ce que toutes les discussions débutent. Cela fait partie de la F1 et c'est normal dans cette discipline, il faut que je continue à faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et que je continue à avoir les mêmes résultats."