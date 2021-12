Bottas justifie sa décélération devant Verstappen sous Safety Car

Lorsque Mick Schumacher a accidenté sa Haas au neuvième tour du Grand Prix d'Arabie saoudite et que la course a été neutralisée par la voiture de sécurité, un dilemme se présentait : s'arrêter au stand pour passer d'ores et déjà les pneus durs, ou pas ? Les Mercedes, qui menaient la course, ont décidé de faire escale par la pitlane, mais Valtteri Bottas – précédemment relégué à un peu moins de trois secondes de son coéquipier Lewis Hamilton – a ralenti le rythme, officiellement pour laisser le temps à son partenaire de faire son propre arrêt, jusqu'à franchir la ligne d'arrivée huit secondes après le Britannique.

Pendant ce temps, Max Verstappen s'impatientait derrière la seconde Flèche d'Argent, et cette tactique certes éclipsée par les autres incidents polémiques à Djeddah n'est pas passée inaperçue pour autant. De surcroît, le Règlement Sportif aurait éventuellement pu motiver une sanction, puisqu'il indique : "Si ce n'est pas nécessaire, aucune voiture ne peut être pilotée lentement ou de manière imprévisible ou potentiellement dangereuse pour d'autres pilotes ou pour toute autre personne à tout moment lorsque la voiture de sécurité est déployée."

Le fait est qu'aucune enquête n'a été ouverte sur le comportement de Bottas en piste, et le Finlandais affirme n'avoir commis aucune infraction, s'étant simplement assuré d'éviter tout excès de vitesse : "Le principal, c'est le delta de temps, tant qu'on franchit la ligne avec un delta raisonnable – on ne peut pas être dans le négatif, c'est sûr, il faut être dans le positif. Peu importe à quel point on roule lentement entre-temps, il faut juste être dans le positif. Et je crois m'être retrouvé quelque secondes dans le positif, ce qui n'est pas grave. C'est autorisé. Et évidemment, cela a permis à Lewis d'avoir un peu plus de marge car nous avons fait un double arrêt, donc cet écart de quelques secondes est nécessaire. On ne peut pas arriver l'un derrière l'autre. C'est donc juste ce que l'on fait."

Gagner à Abu Dhabi, et aider Hamilton si possible

Ce week-end plus que jamais, Bottas va en tout cas s'efforcer d'aider son coéquipier Hamilton dans la course au titre, même si l'équation est simple : sauf cas de figure exceptionnel, l'Anglais doit franchir la ligne d'arrivée devant son rival Max Verstappen pour être couronné à Abu Dhabi.

"Je pense que mon approche pour le week-end va encore une fois vraiment être d'uniquement me concentrer sur mes performances. Bien sûr, je vais essayer de me qualifier en pole position – c'est mon objectif pour samedi – puis j'essaierai de gagner la course. Et cela dépendra de la situation car Lewis, vous savez, n'a pas réellement besoin de gagner la course, il doit finir devant Max. On verra comment ça se passera. Mais je jouerai vraiment volontiers le jeu de l'équipe, car j'ai assuré ma troisième place. Tant que nous pouvons remporter le titre des constructeurs, je préfère évidemment que mon coéquipier gagne plutôt que la concurrence. Cela dépendra de la situation, mais il a mon soutien", conclut Bottas.

