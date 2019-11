Bottas : "Personnellement, j'ai échoué dans mon objectif"

Valtteri Bottas savait bien en arrivant à Austin qu'il ne restait guère de réels espoirs de coiffer la couronne mondiale 2019, mais le Grand Prix des États-Unis a matérialisé de manière ferme et définitive ce constat, malgré une quatrième victoire signée par le Finlandais cette saison.

C'est sur un doublé Mercedes – le neuvième en 2019 – que s'est bouclée la 19e des 21 manches de la saison. Et même si Bottas a obtenu le meilleur résultat possible en remportant le Grand Prix depuis une solide pole position acquise devant Vettel et Verstappen samedi, le seul constat qu'était capable de faire le #77 était celui de la défaite dans son rêve toujours inaccompli de collecte de la couronne mondiale.

"Félicitations à lui bien évidemment", a-t-il commenté en sortant de sa voiture. "Personnellement, j'ai échoué dans mon objectif cette année mais il y a toujours l'an prochain et il le mérite : c'était sa saison."

Une course méritante

Il n'avait plus son destin entre ses mains. À Austin, Bottas savait que l'inéluctable se produirait sans doute, mais le Finlandais a tout de même tout donné et personne ne pourra lui enlever le panache ni le point d'honneur qu'il a mis pour aller chercher la victoire. Parti en pole position, il a pris l'envol idéal et avait tout en main, mais le choix stratégique de se protéger de Max Verstappen, avec un premier arrêt très tôt, a bien failli se retourner contre lui.

Face à un Lewis Hamilton qui a opté pour un arrêt unique, essayant de refaire le coup de Mexico, Bottas ne s'est pas démonté. Reparti le couteau entre les dents pour son troisième relais, le pilote Mercedes a attaqué une première fois son coéquipier, se heurtant à une résistance virile. Un tour plus tard, profitant du DRS et de gommes plus fraîches, il a finalement repris la tête pour ne plus la lâcher et décrocher la septième victoire de sa carrière en F1.

"C'est une belle victoire, c'est un bon sentiment", parvenait-il tout de même à apprécier. "Je me suis très bien senti hier avec la voiture et nous avions un rythme solide, donc je suis très, très heureux de cette victoire. C'est la seule chose sur laquelle j'étais concentré ce week-end, mais bien évidemment, ce n'était pas suffisant en termes de championnat et Lewis a remporté le titre. Je n'étais pas sûr de comment la stratégie allait se terminer et s'il allait s'agir de la meilleure, mais par chance, mon rythme était bon et j'ai pu faire fonctionner la stratégie à deux arrêts."