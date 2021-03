Bottas sera "plus égoïste" dans sa quête du titre 2021

Valtteri Bottas va disputer cette année sa cinquième saison chez Mercedes. Le Finlandais n'a jusqu'ici pas réussi à battre son équipier Lewis Hamilton, qui a remporté les quatre titres en jeu depuis le début de leur association, en 2017.

L'an passé, dans la foulée d'un Grand Prix de Sakhir lors duquel Bottas a bien failli être battu pour la victoire par George Russell, qui suppléait Hamilton alors touché par le COVID-19, et suite à des discussions en interne, le #77 avait été publiquement soutenu par son directeur Toto Wolff, qui estimait que l'équipe devait en faire plus pour l'aider.

Devant les médias, Bottas est revenu sur la manière dont ses échanges avec l'équipe pouvaient jouer un rôle important pour garantir le bon niveau de pression et ainsi, augmenter son niveau de performance. "Lors de certaines de mes années en Formule 1, clairement, je me suis mis trop de pression", a expliqué le vice-champion 2019 et 2020.

"Il y a eu des moments où j'ai pris trop de pression de l'extérieur, et vice-versa, où je n'ai peut-être pas eu assez de pression de mon côté. Il s'agit de trouver cet équilibre et de jouer avec. La seule manière de vraiment faire savoir à l'équipe le niveau de pression qu'elle vous met est de discuter de ces choses, et c'est pareil pour moi. Il faut que je sois honnête envers moi-même sur tout, et que j'essaie de trouver une bonne méthode, et un état d'esprit heureux lors de chaque week-end."

"Lewis a remporté le titre tous les ans depuis que nous sommes équipiers, mais tout de même, en abordant cette nouvelle année, en repartant de zéro et d'une feuille blanche, je crois tout à fait pouvoir me battre pour le titre. C'est évidemment le but ultime cette saison, et c'est mon objectif. Mais il y a un long chemin à parcourir, et il faut véritablement y aller pas à pas."

L'an passé, Bottas a signé deux victoires mais a peiné à produire des performances régulières, à l'image de celles qui ont permis à Hamilton de remporter 11 courses sur les 16 qu'il a pu disputer sur son chemin vers un septième titre. Pour 2021, il veut être plus exigeant envers lui-même et l'équipe qui l'entoure.

"Cette année, je suis plus exigeant que jamais envers moi-même. Je n'en ferai évidemment pas trop, mais le but ultime pour moi cette saison est que, lorsque j'arriverai à la dernière course à Abu Dhabi, je puisse regarder en arrière et me dire que je me suis donné à 100%, que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour gagner le titre. C'est l'objectif ultime pour cette année, et ce sera le même pour tous les gens autour de moi, quelle que soit la personne avec laquelle je travaille."

"J'exigerai tout ce que j'estime nécessaire, pour obtenir le soutien et les informations dont j'ai besoin, et peut-être que de cette façon, je pourrai être un peu plus égoïste. Un an dans une vie, à donner tout ce qu'on a, c'est en fait très peu de temps. C'est, je pense, l'état d'esprit que j'ai, et cela concerne aussi bien moi que les personnes qui m'entourent."