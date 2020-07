Bottas explique son départ manqué en Hongrie

Valtteri Bottas a légèrement avancé au départ avant d'arrêter sa voiture, ce qui a poussé Sebastian Vettel à dire à la radio que le Finlandais avait volé le départ. Cependant, il n'a pas reçu de pénalité car il n'a pas déclenché le système de détection de la FIA. Après être tombé à la sixième place, il est remonté au troisième rang. Il attaquait derrière Max Verstappen pour la deuxième position quand son équipe l'a fait rentrer à 20 tours de l'arrivée pour qu'il trouve davantage de performance.

"C'était plutôt une mauvaise course pour moi, pour être honnête", a déclaré Bottas. "En vous élançant deuxième, vous visez la victoire de la course. Je l'ai perdue au départ. J'ai réagi à une lumière sur mon tableau de bord qui s'est éteinte, je ne sais pas ce que c'était, mais quelque chose a changé sur mon tableau de bord, j'y ai réagi au lieu de [réagir aux] lumières de départ, donc le système anti-calage s'est déclenché, et j'ai dû tout refaire. J'ai perdu à ce moment-là. Pas de problème, j'ai perdu beaucoup de place et ça m'a compliqué la course. La bataille avec Max était serrée à la fin, mais je marque de bons points."

Cependant, le Finlandais ne regrette pas l'arrêt supplémentaire et juge qu'il était utile : "Je pense que ça valait le coup de tenter le pari, oui, je crois que ça m'a vraiment donné une différence en termes de vie des pneus. Cela n'a juste pas vraiment payé aujourd'hui. J'ai hâte d'être à Silverstone, mais il y a encore beaucoup à apprendre de ce week-end."