Frustré par l'écart avec Hamilton, Bottas avait un frein "glacé"

Poleman et vainqueur heureux il y a une semaine sur le Red Bull Ring, Valtteri Bottas a cette fois dû se contenter de la quatrième place en qualifications. Le pilote Mercedes a pris une petite claque puisque son meilleur chrono en Q3 est à 1"4 de son coéquipier Lewis Hamilton, auteur d'une magistrale pole position sous la pluie. Un écart peut-être accentué par un problème de température de frein qu'a rencontré Bottas, et qu'il a révélé à l'issue de la séance.

"Ce n'était pas facile, je ne visais pas la quatrième place sur la grille mais les conditions étaient compliquées, donc ça peut engendrer des difficultés différentes", explique le Finlandais au micro de Sky Sports. "Personnellement, je crois que je n'ai pas réussi à mettre suffisamment de température dans les pneus, et c'est en partie la raison pour laquelle mon frein avant droit était glacé pendant les qualifications. Je ne pouvais donc pas maximiser le potentiel de la voiture au freinage, ce qui est vraiment important pour être en confiance dans des conditions humides. J'ai rendu les choses un peu délicates, et c'est sûr que c'est décevant."

Distancé par Hamilton, le leader du championnat s'élancera donc avec également devant lui la Red Bull de Max Verstappen et la McLaren de Carlos Sainz. Il espère désormais que ce problème de frein était inhérent aux conditions météorologiques et qu'il ne se présentera pas dimanche pour la course qui devrait se disputer sur piste sèche.

"J'espère vraiment, ce serait bien de partir à fond mais c'est quelque chose que nous découvrirons uniquement demain, car nous n'avons évidemment pas fait une distance de course en essais libres. Cependant, nous savons que la voiture est rapide et j'ai hâte d'y être."