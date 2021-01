Bottas ne veut pas entraîner Hamilton dans des jeux psychologiques

Pendant leurs quatre saisons ensemble chez Mercedes, et particulièrement lors des trois dernières disputées au début de l'ère turbo hybride, Lewis Hamilton et Nico Rosberg ont vécu une relation personnelle tendue et ont parfois connu des accrochages en piste également. Pour beaucoup, c'est justement le fait d'avoir entraîné le Britannique dans un jeu psychologique qui a aidé Rosberg à glaner sa seule couronne mondiale en 2016, avant de prendre sa retraite.

D'aucuns estiment que c'est vers cette voie que devrait s'orienter son remplaçant, Valtteri Bottas, s'il souhaite être une réelle menace pour Hamilton, après quatre années de collaboration qui se sont soldées par quatre couronnes supplémentaires pour le pilote au numéro 44. Mais le Finlandais estime au contraire qu'adopter une telle approche pourrait en fait se retourner contre lui.

Outre le fait de créer une situation compliquée pour l'écurie et d'avoir à redoubler d'efforts pour installer un tel climat, cela ne ferait selon lui que motiver Hamilton encore plus. "Je pense que la force que nous avons dans l'équipe est assurément de pouvoir travailler comme une équipe", a déclaré Bottas dans une interview exclusive pour Motorsport.com.

"Nous pouvons nous battre âprement, bien sûr, mais on peut aussi en rester là. Et nous savons que si nous pouvons travailler ensemble, c'est de cette manière que l'écurie va en profiter en fin de compte. Donc il n'y aura pas de réglages ou de données qui seront cachées, ou quoi que ce soit. Et l'esprit d'équipe dans un sport d'équipe est sous-estimé. Je pense qu'il est vraiment important de garder une forte motivation, et sans conflits."

Je ne suis pas un Nico Rosberg. Je préfère de loin parler sur la piste et courir de façon propre. Valtteri Bottas

"Évidemment, en cours de route, de nombreuses personnes m'ont suggéré de devenir un Nico Rosberg. Mais je ne suis pas un Nico Rosberg. Je préfère de loin parler sur la piste et courir de façon propre. J'ai également appris à connaître Lewis, et je sais qu'il n'y a aucun intérêt à essayer de jouer avec son esprit."

"Je suis sûr que ça serait ennuyeux pour lui, mais ça serait une perte d'énergie pour moi. Et je crois qu'il serait encore plus agacé et irait plus vite. Je pense donc que, la manière dont je fais les choses, c'est comme ça que je veux gagner. C'est mon objectif."

Malgré tout, Bottas sait qu'avec la très bonne prestation de George Russell en remplacement de son septuple Champion du monde d'équipier touché par le COVID-19 lors du GP de Sakhir, la pression sur ses épaules s'est accentuée en vue de 2022 et qu'il va falloir ajuster son approche pour espérer convaincre. "J'ai envie d'explorer quelque chose, vous savez", a ajouté Bottas. "J'ai l'impression qu'il est peut-être temps d'essayer quelque chose de différent."

"Bien sûr, je regarde toujours l'avenir avec impatience, et il y aura des opportunités. Mais dans cette discipline, il n'y en aura pas des millions. Je sais que je ne vais pas avoir 15 saisons avec Lewis pour essayer de le battre. Je sais qu'il faut vraiment que j'essaie de le faire [en 2021]."

